20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Барселона - Динамо: онлайн 🚑 Советы доктора Комаровского 🦀 Игра в кальмара 👑 Мисс Украина-2021

Лига чемпионов 2021/2022

Главная Матчи Таблицы Команды Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Уникальная оценка за матч Шахтер – Реал: лучший и худший игроки

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
20 октября, 10:29
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Худшим игроком поединка Лиги чемпионов в Киеве аналитики признали капитана Шахтера Кривцова, а лучшим – капитана Реала Бензема
Бензема был в Киеве в ударе
Бензема был в Киеве в ударе / Фото: Reuters

По итогам матча третьего тура ЛЧ на НСК "Олимпийский", в котором Шахтер проиграл Реалу 0:5, аналитический портал WhoScored признал лучшим игроком матча форварда гостей Карима Бензема.

Французский нападающий, на счету которого пятый гол в этой встрече, получил уникальную оценку – 10 из 10 возможных.

Реклама

ОЦЕНКИ ИГРОКАМ РЕАЛА

При этом самая низкая оценка из всех футболистов, участвовавших в игре, досталась защитнику Шахтера Сергею Кривцову (5,2). Именно он срезал мяч в свои ворота в борьбе с Бензема, что положило начало победе Реала.

Правда, по мнению тренера "горняков" Роберто Де Дзерби, в том моменте Бензема был в чистом офсайде.

Реклама

ОЦЕНКИ ИГРОКАМ ШАХТЕРА

Напомним, в параллельном матче группы D Интер обыграл дома Шериф 3:1.

Реклама

С одним очком после трех туров Шахтер рискует остаться без еврокубковой весны.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шериф Шериф Шер
3
2
0
1
5
4
1
6
Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: П В В
2
Реал Реал Реа
3
2
0
1
7
2
5
6
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В
3
Интер Интер Инт
3
1
1
1
3
2
1
4
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н П
4
Шахтер Шахтер Шах
3
0
1
2
0
7
-7
1
Забитые 0
Пропущеные 7
Разница -7
Результаты последних матчей: П Н П

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Барселона

Сегодня

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
7:19
6
15
Черноморец
11
11:25
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
Показать больше
Пятница, 22 октября
17:00
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять