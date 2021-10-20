Уникальная оценка за матч Шахтер – Реал: лучший и худший игроки

По итогам матча третьего тура ЛЧ на НСК "Олимпийский", в котором Шахтер проиграл Реалу 0:5, аналитический портал WhoScored признал лучшим игроком матча форварда гостей Карима Бензема.
Французский нападающий, на счету которого пятый гол в этой встрече, получил уникальную оценку – 10 из 10 возможных.
ОЦЕНКИ ИГРОКАМ РЕАЛА
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При этом самая низкая оценка из всех футболистов, участвовавших в игре, досталась защитнику Шахтера Сергею Кривцову (5,2). Именно он срезал мяч в свои ворота в борьбе с Бензема, что положило начало победе Реала.
Правда, по мнению тренера "горняков" Роберто Де Дзерби, в том моменте Бензема был в чистом офсайде.
ОЦЕНКИ ИГРОКАМ ШАХТЕРА
Напомним, в параллельном матче группы D Интер обыграл дома Шериф 3:1.
С одним очком после трех туров Шахтер рискует остаться без еврокубковой весны.