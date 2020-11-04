Украинки прошлись катком по сопернику в квалификации Лиги чемпионов: видео 9 голов

В поединке стартового раунда квалификации женской Лиги чемпионов харьковский "Жилстрой-2" в Киеве на НТК им Банникова беспощадно разнес армянский "Алашкерт" со счетом 9:0. Ранее мы также сообщали, что украинская команда сенсационно выиграла Кубок европейских чемпионов.

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Сегодня чемпионки Украины вышли вперед уже на 6-й минуте, когда Филенко точным ударом завершила розыгрыш углового. После этого подопечные Натальи Зинченко стали атаковать еще активнее, регулярно угрожая воротам гостей. Но увеличили преимущество только в концовке первой половины – сначала Калинина реализовала пенальти, а затем Малахова классным ударом с левого угла штрафной пробила голкипера "Алашкерта".

За первые 10 минут второго тайма украинки довели счет до 6:0, а в конце встречи хет-триком отметилась Натия Панцулая.

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"Жилстрой-2" / Фото: УАФ В тренде Усик поставил себе тройку за бой с Чисорой, но все равно хочет стать абсолютным чемпионом

Соперник харьковчанок во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов определится в пятницу, 6 ноября. "Жилстрою-2" будет противостоять одна из 19 команд-победительниц первого отборочного этапа.

"Жилстрой-2" – "Алашкерт" – 9:0

Голы: Филенко, 7, Калинина, 38 (пен.), 46, Малахова, 42, Титова, 50 (пен.), Андрухив, 56, Панцулая, 78, 81, 87.

"Жилстрой-2": Самсон – Сирмай (Колещук, 71), Корсун, Подольская (Котик, 71), Филенко (Мохнач, 58) – Панцулая, Триль – Малахова (Хайрулина, 58), Калинина, Андрухив – Кравчук (Титова, 46).

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