Українська
$ 28,6
33,48

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Украинки прошлись катком по сопернику в квалификации Лиги чемпионов: видео 9 голов

4 ноября, 18:44

Елена Павлова Елена Павлова

Натия Панцулая отметилась хет-триком

В поединке стартового раунда квалификации женской Лиги чемпионов харьковский "Жилстрой-2" в Киеве на НТК им Банникова беспощадно разнес армянский "Алашкерт" со счетом 9:0. Ранее мы также сообщали, что украинская команда сенсационно выиграла Кубок европейских чемпионов.

Реклама

Сегодня чемпионки Украины вышли вперед уже на 6-й минуте, когда Филенко точным ударом завершила розыгрыш углового. После этого подопечные Натальи Зинченко стали атаковать еще активнее, регулярно угрожая воротам гостей. Но увеличили преимущество только в концовке первой половины – сначала Калинина реализовала пенальти, а затем Малахова классным ударом с левого угла штрафной пробила голкипера "Алашкерта".

За первые 10 минут второго тайма украинки довели счет до 6:0, а в конце встречи хет-триком отметилась Натия Панцулая.

Реклама

Читайте также: Украинские футболистки не пощадили Грецию и рвутся на Евро в 2022 году

"Жилстрой-2"

"Жилстрой-2" / Фото: УАФ

В тренде
Усик поставил себе тройку за бой с Чисорой, но все равно хочет стать абсолютным чемпионом

Соперник харьковчанок во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов определится в пятницу, 6 ноября. "Жилстрою-2" будет противостоять одна из 19 команд-победительниц первого отборочного этапа.

"Жилстрой-2" – "Алашкерт" – 9:0
Голы: Филенко, 7, Калинина, 38 (пен.), 46, Малахова, 42, Титова, 50 (пен.), Андрухив, 56, Панцулая, 78, 81, 87.
"Жилстрой-2": Самсон – Сирмай (Колещук, 71), Корсун, Подольская (Котик, 71), Филенко (Мохнач, 58) – Панцулая, Триль – Малахова (Хайрулина, 58), Калинина, Андрухив – Кравчук (Титова, 46).

Реклама

Смотрите, как накануне "Шахтер" играл в мужской Лиги чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов видео голов квалификация Жилстрой-2
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Ференцварош" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Ференцварош" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов
Обзор матча
Обзор матча "Шахтер" – "Интер" в Лиге чемпионовЛига чемпионов
Коронавирус бьет по
Коронавирус бьет по "Динамо": киевляне потеряли еще одного вратаряЧУ по футболу
"Динамо" упустило победу на последних минутах, позволив команде Реброва отыграть два мячаЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять