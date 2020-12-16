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Украинки обидно вылетают из Лиги чемпионов за счет гола на выезде

16 декабря, 15:55

Елена Павлова Елена Павлова

Харьковский "Жилстрой-2" потерпел поражение от казахстанского БИИК-Казыгурта

Чемпион Украины среди женских команд харьковский "Жилстрой-2" потерпел поражение от казахстанского БИИК-Казыгурта (0:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Неделю назад в Полтаве украинки сенсационно переиграли более опытных соперниц – 2:1. Однако сегодня в Шымкенте на стадионе "Намыс" не сумели поразить чужие ворота и вылетели из турнира.

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Украинки имели шанс выйти вперед в начале встрече, но не воспользовались своим моментом. А затем хозяйки поля завладели инициативой и поразили ворота Самсон на 35-й минуте встречи. Но сравнять счет харьковчанки так и не смогли. В итоге по сумме двух встреч в следующий раунд турнира прошел казахстанский клуб благодаря выездному голу.

"Жилстрой-2" проиграл "БИИК-Казыгурту"/Фото womensfootball.com.ua

"Жилстрой-2" проиграл "БИИК-Казыгурту"/Фото womensfootball.com.ua

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Ранее мы писали, что украинки прошлись катком по сопернику в квалификации Лиги чемпионов. "Жилстрой-2" дебютировал в основном турнире Лиги чемпионов, тогда как "БИИК-Казыгурт" – опытный еврокубковый боец. Команда из Казахстана восемь раз играла в женской Лиге чемпионов и трижды доходила до 1/8 финала.

Ранее мы также сообщали, что украинская команда сенсационно выиграла Кубок европейских чемпионов.

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Женский ЧМ-2019. США – Таиланд 13:0. Фото AFP

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