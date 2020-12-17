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УЕФА опубликовал исторический рейтинг Лиги чемпионов: у "Динамо" уникальная позиция

17 декабря, 19:45

Александр Трикиша Александр Трикиша

Главной звездой европейского футбола остается мадридский "Реал"

УЕФА на официальном сайте опубликовал сводную турнирную таблицу за всю историю Кубка и Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" занимает 11-е место в историческом рейтинге. Киевляне имеют самый высокий рейтинг среди команд, которые не завоевывали трофей и даже не играли в финале.

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Донецкий "Шахтер" располагается на 31-м месте. "Горняки" провели в Лиге чемпионов 21 сезон, а "Динамо" – 37. По итогам текущего сезона "Шахтер" поднялся на одну строчку.

Исторический рейтинг с огромным отрывом возглавляет мадридский "Реал". У него больше всего трофеев, матчей, побед, ничьих, поражений, а также забитых и пропущенных мячей. Также в первую пятерку входят "Бавария", "Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

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ТОП-5 команд в истории Лиги чемпионов:

  • 1. "Реал" – 607 очков
  • 2. "Бавария" – 495
  • 3. "Барселона" – 459
  • 4. "Манчестер Юнайтед" – 380
  • 5. "Ювентус" – 361
  • 11. "Динамо" – 255
  • 31. "Шахтер" – 138

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли в Лиге чемпионов:

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Лига чемпионов Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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