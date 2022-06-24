Удар по сепаратистам! В Приднестровье запретили играть Лигу чемпионов

Бывший клуб Юрия Вернидуба Шериф не сможет играть в Тирасполе поединки Лиги чемпионов, такое решение приняли в УЕФА

В прошлом году в Тирасполь приезжал Реал / Фото: Шериф

Исполнительный комитет УЕФА запретил проведение матчей Лиги чемпионов на территории Приднестровья. А это означает, что чемпион Молдовы Шериф не сможет играть в еврокубках на своем стадионе в Тирасполе. Недавно Шериф покинул украинский тренер Юрий Вернидуб.

Такое решение принято из-за военных действий в регионе. Запрет действует бессрочно, сообщает УЕФА.

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Шерифу, который будет играть в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, было предложено найти альтернативное место проведения игр за пределами Приднестровья для домашних матчей в клубных соревнованиях УЕФА.

В первом раунде квалификации ЛЧ Шериф сыграет против боснийского Зриньски. Домашний матч чемпионы Молдовы должны провести 13 июля.

Напомним, в прошлом сезоне впервые в истории Шериф вышел в групповой этап Лиги чемпионов. И там навел невероятного шороху. Судите сами: победа в гостях над Реалом – 2:1, победа и ничья с Шахтером – 2:0 и 1:1.