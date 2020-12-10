"У "Интера" было 2 момента за весь матч": тренер "Шахтера" разобрал игру в Милане

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал ничью 0:0 с "Интером" в 6-м туре Лиги чемпионов, которая вывела донецкую команду в плей-офф Лиги Европы.

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"В двух первых матчах против "Интера" нам не удавалось атаковать так, как хотели. Сегодня во втором тайме мы смогли атаковать и владеть мячом на чужой половине поля. Мы играли в линию с 3 защитниками, хотели чтобы Додо и Матвиенко отвечали за фланги на всю длину, а Тайсон и Тете – формировали линию из 5-6-х человек. Это были доступные игроки, чтобы выходить в атаку. В первом тайме делали это не лучшим образом, во 2-м получалось лучше", – сказал Каштру ТК "Футбол".

Луиш Каштру / Фото: Reuters

"Также мы хотели чтобы Коваленко, Марлос и Майкон закрывали доступ к Лукаку и Мартинесу. К счастью, это сработало. У "Интера" было 2 момента за всю игру. Один мяч в игре, один – в перекладину. Во втором тайме не было. Они пытались добраться до наших ворот, но мы все контролировали. Степаненко вместе с Хочолавой и Бондарем формировали линию из 3-х игроков, которая не позволяла им действовать лучшим образом", – сказал Каштру.

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В итоге с 10 очками "Реал" выиграл группу В, "Боруссия" также вышла в плей-офф Лиги чемпионов со второго места, а "Шахтер" мы увидим в феврале в 1/16 финала Лиги Европы. "Интер" так и остался на последнем месте в группе и вылетает из еврокубков. Коуч миланцев Антонио Конте рискует лишиться должности.

Смотрите, как "Шахтер" выбил "Интер"

Все подробности в спецтеме "Шахтер" пробился в Лигу Европы

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