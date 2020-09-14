У "Динамо" нет зараженных на коронавирус перед стартовым матчем в Лиге чемпионов

Накануне завтрашнего матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов киевского "Динамо" против нидерландского АЗ из Алкмаара игроков и персонал столичного клуба проверили на коронавирус. Матч состоится 15 сентября в Киеве в НСК "Олимпийский", начало – в 20:00. "Динамо" – АЗ трансляция онлайн будет доступна на нашем сайте.

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Telegram-канал Динамо Киев Inside сообщил, что уже были получены лабораторные результаты тестирования на COVID-19 игроков и персонала "Динамо". Все тесты – негативные. Такую же процедуру прошла делегация из Нидерландов, но о ее результатах не сообщается.

Ранее мы писали, что соперник "Динамо" в Лиге чемпионов детально рассказал о полете в Украину – АЗ уже в Киеве. Гости, похоже, остались довольны погодой и после прохождения контроля поделились фото здания аэропорта.

Также мы сообщали, что на днях "Динамо" подало заявку на Лигу чемпионов: без Гармаша и Бурды, но с Кравцом. "Динамо" составило список из 31 футболиста: четыре вратаря, 10 защитников, 12 полузащитников и пятеро форвардов.

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Бывший вице-президент "Динамо" Евгений Красников рассказал о перспективах Луческу в "Динамо":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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