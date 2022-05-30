Ты кто такой? Звездный игрок Реала жестко отмахнулся от украинца Лунина

Во время празднования триумфа в Лиге чемпионов между Марко Асенсио и Андреем Луниным произошел конфликт

Марко Асенсио невзлюбил Лунина / Фото: Коллаж: Сегодня

Мадридский Реал победоносно завершил сезон, выиграв в 14-й раз Лигу чемпионов. Команда Карло Анчелотти завоевала право называться сильнейшим клубом Европы.

После финального матча с Ливерпулем в раздевалке королевского клуба царило всеобщее ликование. Футболисты "сливочных" пели песни, прыгали и распивали шампанское. Вместе со всеми праздновал и украинец Андрей Лунин, ставший третьим украинцем, которому покорилась эта вершина.

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В одном из моментов всеобщего веселья Андрей Лунин присоединился к группе футболистов, которые прыгали в раздевалке. Но это не понравилось полузащитнику Марко Асенсио, который жестко скинул руку запасного вратаря Реала (момент на видео слева).

Почему между одноклубниками пробежала черная кошка неизвестно. Возможно это было всего лишь небольшое недоразумение. Отметим, что Асенсио, как и Лунин, провел весь матч на скамейке запасных.

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Ранее мы сообщали, что победу в Лиге чемпионов Андрей Лунин посвятил Украине. На церемонию празднования Андрей вышел с украинским флагом, который накинул на кубок Лиги чемпионов.