Тренер "Шахтера" назвал виновного в поражении "Боруссии": "Результат не отражает игру"

Португалец Луиш Каштру взял ответственность за неудачи на себя, но нашел и причины фиаско

В среду вечером донецкий "Шахтер" вновь проиграл "Боруссии" в Лиге чемпионов. В сумме за две игры "горняки" пропустили 10 мячей, не забив немцам ни одного. Читайте наш репортаж из Менхенгладбаха: поражение "Шахтера" "Боруссии" в день смерти Марадоны.

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После встречи главный тренер чемпионов Украины Луиш Каштру высказал свое мнение о поединке. Его слова приводит официальный сайт команды.

Об игре в Менхенгладбахе:

"Было два совершенно разных тайма. Первый, где мы ошибались, особенно в стандартных положениях, пропускали мячи с угловых и штрафных. Это нехорошо подействовало на нас, но мы знали, что матч не заканчивается на 45-й минуте. Я чувствовал, что на команду все-таки действовало то, что произошло в игре с "Боруссией" в Киеве. Если в первом матче счет 0:6 отразил происшедшее на поле, то теперь, когда у нас было 53% держания мяча, 5 угловых против 4, 138 наших атак и 101 "Боруссии", по 38 опасных атак, 6 ударов "Боруссии" в створ и 4 забитых мяча… Поэтому, думаю, результат не отражает игру". Мы могли сделать намного больше".

О причинах неудач и ответственности:

"Понимаю, радоваться болельщикам сейчас нечему. Когда результаты нехороши, я первый человек, который чувствует плохое настроение... Все понимают, через какие сложности мы проходим. Не было межсезонья, мы перешли из сезона в сезон за три дня с очень уставшими футболистами, и не было практически ни дня отдыха. Затем на команду навалилась волна коронавируса – мы потеряли на несколько недель достаточно много игроков. Мы стараемся восстановить команду, но это дается очень сложно. Кто знаком со мной много лет, тот знает, что я принимаю ответственность за все. Если результат не наилучший, я ответственен за это".

О выбывших из-за травм:

"В этом году очень сложно иметь стабильность в команде. Надеюсь, Тайсон вернется как можно быстрее, как и Коноплянка, Хочолава, Исмаили, Корниенко – все те, кто сейчас травмирован. Когда нас больше, мы всегда будем ближе к победам и сильнее".

О превосходстве "Боруссии" в физических кондициях:

"Когда мы остаемся без 11 игроков, которые слегли из-за коронавируса, а другие ребята травмировались… Как я и сказал, мы переживаем очень сложный момент, когда практически нет времени восстанавливаться. Возможно, мы меньше пробежали, потому что были меньше времени без мяча – одно всегда взаимосвязано с другим. Бежать много – не значит всегда бежать хорошо".

Узнавайте все результаты среды в Лиге чемпионов.

Смотрите обзор матча "Боруссия" М – "Шахтер":

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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