Тренер "Алкммара" рассказал, чем его впечатлило "Динамо"

Главный тренер нидерланского клуба АЗ "Алкмаар" Арне Слот поделился ожиданиями от матча с "Динамо" за выход в последний раунд квалификации Лиги чемпионов, который состоится 15 сентября на НСК "Олимпийский". Специалист признался, что его впечатлила победа "Динамо" над "Шахтером" в Суперкубке Украины, а также назвал игрока киевлян, которого считает главной угрозой воротам своей команды.

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Арне Слот / Фото: Getty Images

"Для АЗ Лига чемпионов очень важна, поскольку может весомо увеличить бюджет клуба. Мы понимали, что на этапе третьего квалификационного раунда нам в любом случае достанется сильная команда. Поскольку мы изучали всех трех возможных оппонентов, наша реакция была довольно спокойной. Некоторые сотрудники вспомнили противостояние с киевским "Динамо" в 2010 году в Лиге Европы. Это было одно из первых, что пришло в голову"

"Нам хорошо известен один игрок "Динамо" – Фран Соль. Мы встречались в играх с его бывшей командой "Виллемом II" и знаем, что это парень, которому по силам почувствовать момент и забить гол, поскольку он был одним из лучших бомбардиров нидерландской лиги с 14 голами"

"Мы понимаем, что квалификационный раунд состоит только из одного матча, и то, что это именно выездная игра, – конечно, на пользу киевскому "Динамо", хоть на стадионе и не будет болельщиков. Так же, как мы знаем каждый сантиметр нашего поля, направление ветра, так и наш соперник будет чувствовать себя увереннее на своем домашнем стадионе"

"Мы смотрели игру за Суперкубок Украины, и то, что "Динамо" выиграло, действительно впечатляет, учитывая то, что "Шахтер" недавно был в полуфинале Лиги Европы. Это лишний раз свидетельствует, что "Динамо" – очень мощный, сильный соперник", – заявил тренер АЗ "Алкмаар" Арне Слот в интервью официальному сайту киевского клуба

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Ранее мы писали, кто будет судить стартовый матч "Динамо" в Лиге чемпионов. Поединок киевлян против АЗ "Алкмаар" обслужит арбитр из Израиля Орель Гринфельд.

Смотрите, как "Динамо" выиграло Суперкубок-2020

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