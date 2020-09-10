Торжественную жеребьевку групповой стадии футбольных еврокубков отменили

Мероприятие перенесли в штаб-квартиру УЕФА в Швейцарии, пройдет оно без представителей клубов

Коронавирус продолжает неприятно влиять на организацию спортивных событий. Стало известно, что УЕФА из-за пандемии отменил торжественные мероприятия в греческих Афинах, на которых 1 и 2 октября собирались раздать награды лучшим игрокам минувшего сезона в еврокубках, а также провести жеребьевки групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы. К слову, в случае выхода в плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" первый матч проведет в гостях.

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Функционеры поблагодарили греков за старания и сообщили на официальном сайте УЕФА, что жеребьевки перенесены в штаб-квартиру организации в швейцарском Ньоне и пройдут без представителей клубов:

"Несмотря на эффективные действия греческих властей по сдерживанию COVID-19, все стороны согласились, что общественное здоровье важнее всего, а в нынешних условиях невозможно было бы организовать в Афинах мероприятие такого масштаба с приездом гостей, не нарушив ограничения на проведение мероприятий в помещениях. Жеребьевки и награждения пройдут в штаб-квартире УЕФА при закрытых дверях — без представителей клубов и прессы, но с обладателями наград. Церемонии будут транслироваться в прямом эфире по всему миру".

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Смотрите, как киевское "Динамо", которое играет в квалификации ЛЧ, получало Суперкубок Украины:

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