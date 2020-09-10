Українська
$ 27,83
32,77

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лиги чемпионов 2019

Торжественную жеребьевку групповой стадии футбольных еврокубков отменили

10 сентября, 12:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Мероприятие перенесли в штаб-квартиру УЕФА в Швейцарии, пройдет оно без представителей клубов

Коронавирус продолжает неприятно влиять на организацию спортивных событий. Стало известно, что УЕФА из-за пандемии отменил торжественные мероприятия в греческих Афинах, на которых 1 и 2 октября собирались раздать награды лучшим игрокам минувшего сезона в еврокубках, а также провести жеребьевки групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы. К слову, в случае выхода в плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" первый матч проведет в гостях.

Реклама

Функционеры поблагодарили греков за старания и сообщили на официальном сайте УЕФА, что жеребьевки перенесены в штаб-квартиру организации в швейцарском Ньоне и пройдут без представителей клубов:

"Несмотря на эффективные действия греческих властей по сдерживанию COVID-19, все стороны согласились, что общественное здоровье важнее всего, а в нынешних условиях невозможно было бы организовать в Афинах мероприятие такого масштаба с приездом гостей, не нарушив ограничения на проведение мероприятий в помещениях.

Жеребьевки и награждения пройдут в штаб-квартире УЕФА при закрытых дверях — без представителей клубов и прессы, но с обладателями наград. Церемонии будут транслироваться в прямом эфире по всему миру".

Читайте также о том, что два лидера АЗ не готовы к матчу с "Динамо" в Лиге чемпионов.

Смотрите, как киевское "Динамо", которое играет в квалификации ЛЧ, получало Суперкубок Украины:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Швейцария футбол Афины жеребьевка перенос коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Матч
Матч "Динамо" – "Алкмаар" может быть перенесен на нейтральное поле, иначе киевлянам грозит поражениеЛига чемпионов
Все пары Лиги чемпионов:
Все пары Лиги чемпионов: "Динамо" примет "Алкмаар", Ребров – хорватов, а Милевский летит в ИзраильФутбол
"Нам попалась одна из самых сильных команд": лидер "Динамо" Буяльский – о жеребьевке Лиги чемпионовЛига чемпионов
Стало известно, с кем сыграет
Стало известно, с кем сыграет "Динамо" в Лиге чемпионов, если пройдет "Алкмаар"Футбол
Жеребьевка для Луческу:
Жеребьевка для Луческу: "Динамо" в Лиге чемпионов сыграет с "Алкмааром"Футбол
Никаких переносов:
Никаких переносов: "Динамо" подтвердило, что матч Лиги чемпионов с АЗ состоится в КиевеЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять