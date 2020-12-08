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Супряга уже не в фаворе: стартовые составы на матч "Динамо" – "Ференцварош"

8 декабря, 21:08

Александр Трикиша Александр Трикиша

У Реброва с первых минут сыграют два украинца

"Динамо" и "Ференцварош" огласили составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00. Трансляция онлайн "Динамо" – "Ференцварош" доступна на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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Мирча Луческу снова оставил на лавке запасных Владислава Супрягу, доверив место в центре нападения Беньямину Вербичу. Также с первых минут сыграет Денис Гармаш, завоевавший доверие румынского тренера.

"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Кендзера, Сидорчук, Гармаш, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Вербич

Запасные: Бойко, Нещерет, Шабанов, Сырота, Бэлуцэ, Шепелев, Караваев, Андриевский, Леднев, Клейтон, Родригес, Супряга

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А Сергей Ребров выпустил с первых минут весь свой украинский десант – Игоря Харатина и Александра Зубкова.

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"Ференцварош": Дибус, Ловренчич, Блажич, Двали, Хайстер, Ляйдуни, Харатин, Сомалиа, Узуни, Нгуэн, Зубков,

Запасные: Богдан, Эри, Фримпонг, Ковачевич, Шигер, Мак, Ботко, Батурина, Чонтош, Боли, Исаэл

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ФеренцварошФеренцварошФер
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Смотрите, как "Ференцварош" и "Динамо" играли в Будапеште

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Динамо Киев Ференцварош

Источник: Сегодня|Спорт

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