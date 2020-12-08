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Супермен против Бэтмена! Супергерои Месси и Роналду в матче Лиги чемпионов

8 декабря, 21:48

Елена Павлова Елена Павлова

Известный карикатурист посвятил новую работу нападающим "Барселоны" и "Ювентуса"

Известный карикатурист Омар Момани показал свою новую работу, посвященную дуэли нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в шестом туре Лиги чемпионов. Матч на "Камп Ноу" начнется сегодня в 22:00, и оба голеадора выйдут в стартовом составе. "Барселона" – "Ювентус" онлайн со всеми самыми интересными подробностями доступен на нашем сайте.

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Момани изобразил лучших футболистов современности супергероями студии DC Comics. Аргентинец Месси предстал в роли Супермена – неуязвимого существа с далекой планеты Криптон. А вот португалец Роналду "примерил" образ Бэтмена – гения-миллиардера, который борется со злом и защищает от злодеев город Готэм.

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Напомним, что в сегодняшнем поединке в Каталонии "Барселоны" и "Ювентуса" сыграют за первое место в группе G. В Турине без Роналду итальянская команда уступила 0:2, но судья отменил три гола Альваро Мораты.

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Смотрите, как "Ювентус" и "Динамо" играли в Турине

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Бэтмен Лига чемпионов супермен Барселона Ювентус Турин карикатура супергерои
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