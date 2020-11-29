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Судить матч "Шахтер" – "Реал" будет фартовый для "горняков" терапевт

29 ноября, 17:43

Олег Люлька Олег Люлька

При судействе Овидиу Хацегана "Шахтер" в Лиге чемпионов неизменно выигрывает и при этом не пропускает

УЕФА определился с арбитром на матч Лиги чемпионов в Киеве между "Шахтером" и "Реалом", который состоится в ближайший вторник. Судить команды будет фартовый для "горняков" 40-летний терапевт из Румынии Овидиу Хацеган.

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С Хацеганом "Шахтер" ранее встречался трижды – все поединки в Лиге чемпионов завершились уверенными победами "горняков" без пропущенных мячей: АПОЭЛ на выезде был обыгран 2:0, "Реал Сосьедад" в Испании – тоже 2:0, и "Мальме" дома – 4:0.

Интересно, что нынешней осенью Овидиу Хацеган уже трижды работал на матчах с участием украинских команд. Именно он обслуживал гостевой матч "Динамо" против "Гента" (2:1) в квалификации ЛЧ, когда удалил у бельгийцев Романа Безуса, а также встречу киевлян в группе Лиги чемпионов против "Ювентуса" (0:2).

Овидиу Хацеган
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Овидиу Хацеган

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Кроме того, буквально две недели назад Хацеган был рефери матча Лиги наций Германия – Украина, в котором, ведя в счете 1:0, наши уступили 1:3.

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия МБоруссия МБор
4
2
2
0
14
4
10
8
Забитые 14
Пропущеные 4
Разница 10
Результаты последних матчей: В В Н Н
2
Реал МадридРеал МадридРеа
4
2
1
1
9
7
2
7
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: В В Н П
3
Шахтер Шахтер Шах
4
1
1
2
3
12
-9
4
Забитые 3
Пропущеные 12
Разница -9
Результаты последних матчей: П П Н В
4
ИнтерИнтерИнт
4
0
2
2
4
7
-3
2
Забитые 4
Пропущеные 7
Разница -3
Результаты последних матчей: П П Н Н

Смотрите, как Хацеган удалил Безуса в матче "Гент" – "Динамо" (1:2)

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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судья Шахтер Донецк Реал Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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