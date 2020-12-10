Українська
$ 28,04
33,96

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

"Странно, что мы не забили "Шахтеру": тренер "Интера" – о матче Лиги чемпионов

10 декабря, 09:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Антонио Конте считает, что украинской команде вчера повезло, но отметил вратаря

Донецкий "Шахтер" сыграл в Милане вничью с "Интером" в Лиге чемпионов и занял третье место в группе В. После матча УЕФА включил вратаря "Шахтера" в число претендентов на звание игрока недели – вместе с Неймаром и Бензема. Похвалу 19-летний Анатолий Трубин получил и из лагеря соперника.

Реклама

Слова главного тренера "Интера" Антонио Конте приводит официальный сайт "горняков":

"Шахтер" провел матч в защите. Для меня очень странно, что мы не забили ни одного мяча за 180 минут. Сопернику повезло в этом плане. Я считаю, что его вратарь провел прекрасный поединок. "Шахтер" сыграл точно так же, как и в Киеве.

В прошлом году с "Аталантой" соперник был намного увереннее в атаке, а сейчас закрылся, чтоб не пропустить. Неприятно, что мы не забили, ведь возможности для этого у нас были, как и в Киеве. "Шахтеру" повезло, но он и в самом деле хорошо играл. Вратарь также действовал очень хорошо".

Команда Конте, как и год назад, не смогла решить задачу выхода из группы Лиги чемпионов в последнем туре. Но в минувшем турнире "Интер" занял третью строчку в квартете и продолжил выступать в Лиге Европы.

Читайте также: Все участники плей-офф Лиги чемпионов и "перебежчики" в Лигу Европы

Реклама

Смотрите обзор матча "Интер" – "Шахтер":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" пробился в Лигу Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Лига чемпионов комментарий Шахтер Донецк Интер Италия Антонио Конте
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луческу обвинил лично игрока
Луческу обвинил лично игрока "Динамо" в двух голах от "Ювентуса"Лига чемпионов
Арбитр назвал футболиста
Арбитр назвал футболиста "негром". Матч "ПСЖ"- "Истанбул" в Лиге чемпионов прерванЛига чемпионов
"Динамо" выбило "Ференцварош": видео гола и опасных моментовЛига чемпионов
Стало известно, кому в
Стало известно, кому в "Динамо" досталась футболка РоналдуЛига чемпионов
"Динамо" – "Ференцварош": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Жена известного футболиста полностью голой оседлала лошадь (фото)
Жена известного футболиста полностью голой оседлала лошадь (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять