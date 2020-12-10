"Странно, что мы не забили "Шахтеру": тренер "Интера" – о матче Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" сыграл в Милане вничью с "Интером" в Лиге чемпионов и занял третье место в группе В. После матча УЕФА включил вратаря "Шахтера" в число претендентов на звание игрока недели – вместе с Неймаром и Бензема. Похвалу 19-летний Анатолий Трубин получил и из лагеря соперника.

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Слова главного тренера "Интера" Антонио Конте приводит официальный сайт "горняков":

"Шахтер" провел матч в защите. Для меня очень странно, что мы не забили ни одного мяча за 180 минут. Сопернику повезло в этом плане. Я считаю, что его вратарь провел прекрасный поединок. "Шахтер" сыграл точно так же, как и в Киеве. В прошлом году с "Аталантой" соперник был намного увереннее в атаке, а сейчас закрылся, чтоб не пропустить. Неприятно, что мы не забили, ведь возможности для этого у нас были, как и в Киеве. "Шахтеру" повезло, но он и в самом деле хорошо играл. Вратарь также действовал очень хорошо".

Команда Конте, как и год назад, не смогла решить задачу выхода из группы Лиги чемпионов в последнем туре. Но в минувшем турнире "Интер" занял третью строчку в квартете и продолжил выступать в Лиге Европы.

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Смотрите обзор матча "Интер" – "Шахтер":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" пробился в Лигу Европы

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