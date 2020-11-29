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Стеклянная "Змея" Азар получил 8 травму за 16 месяцев и не сыграет за "Реал" с "Шахтером"

29 ноября, 14:54

Елена Павлова Елена Павлова

Ранее за семь лет в лондонском "Челси" у бельгийца было 12 повреждений

Атакующий полузащитник мадридского "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар получил свою очередную травму в матче 11-го тура Ла Лиги против "Алавеса" (1:2)и не сыграет 1 декабря против "Шахтера" в Лиге чемпионов. По подсчетам испанского издания As, это повреждение стало для бельгийской "Змеи", как прозвали футболиста в Англии, уже восьмым за 16 месяцев в Мадриде.

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Эден Азар

Эден Азар / Фото: Reuters

В новом розыгрыше Азар провел всего три матча в чемпионате Испании и забил один гол. За мадридскую команду полузащитник сыграл 25% возможных минут в этом сезоне, а в прошлом – 33,6% минут. Таким образом, за все время в "Реале" Азар провел на поле 31,8% возможных минут. Для сравнения, за семь лет в "Челси" футболист получил 12 травм.

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При этом в ноябре перед выездной игрой чемпионата Испании с "Валенсией" у Азара нашли коронавирус. Бельгиец только недавно вернулся в строй и снова уходит на больничный.

Ранее в этом году звездный футболист "Реала" удивил тренера похудением на карантине. Бельгиец Эден Азар хорошо подготовился к возобновлению сезона.

Смотрите, как ранее Эден Азар забивал в чемпионате Англии

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травма Лига чемпионов Реал Мадрид Эден Азар
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