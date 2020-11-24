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Стал известен соперник украинской команды в 1/16 Лиги чемпионов

24 ноября, 20:10

Елена Павлова Елена Павлова

На этой стадии турнира харьковчанки сыграют с лучшей командой Казахстана

Определился соперник украинского клуба "Жилстрой-2" в 1/16 финала женской Лиги чемпионов УЕФА. На этой стадии турнира харьковчанки сыграют с чемпионом Казахстана "БИИК-Казыгуртом". Ранее мы писали, что украинки прошлись катком по сопернику в квалификации Лиги чемпионов.

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На этой стадии плей-офф команды проведут по два матча – 9/10 декабря и 15/16 декабря. Чемпион Украины сначала примет "БИИК-Казыгурт" дома, а затем ответная игра состоится в Шымкенте.

Отметим, что если "Жилстрой-2" дебютирует в основном турнире Лиги чемпионов, то "БИИК-Казыгурт" является опытным еврокубковым бойцом. Команда из Казахстана восемь раз играла в женской Лиге чемпионов и трижды доходила до 1/8 финала, что является ее лучшим достижением.

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"Жилстрой-2"

"Жилстрой-2" / Фото: УАФ

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Напомним, что действующий чемпион Украины – харьковский "Жилстрой-2" стартовал в еврокубках с 1-го квалификационного раунда, где уверенно обыграл армянский "Алашкерт" – 9:0. На стадии второго отборочного раунда харьковчанки на выезде обыграли боснийский "Сараево-2000" – 2:0 и впервые в истории пробились в 1/16 финала.

Ранее мы также сообщали, что украинская команда сенсационно выиграла Кубок европейских чемпионов.

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Женский ЧМ-2019. США – Таиланд 13:0. Фото AFP
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