"Спайдермен был в воротах "Барселоны": кто помешал "Динамо" набрать очки

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский прокомментировал поражение киевлян от "Барселоны" 1:2 в третьем туре Лиги чемпионов. На "Камп Ноу" ослабленная коронавирусом команда Мирчи Луческу дала бой каталонскому гранду, но не смогла зацепиться за очки.

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"Честно говоря, получил удовольствие. Конечно, хотелось увезти хотя бы очко. Но мы играли с "Барселоной", поэтому пока так. Тренер настраивал, чтобы играли раскрепощенно и уверенно. Знали, что в первые минуты будет очень сложно. Думаю, во второй половине первого тайма мы нащупали свою игру и показали в целом неплохой матч", – сказал Андриевский в эфире ТК "Футбол".

Александр Андриевский и Лионель Месси / Фото: Reuters

"План был выводить наших крайних хавов, чтобы они оставались один в один и импровизировали. Нам главное было надежно сыграть в обороне и перекрыть Месси. Хочется выделить Нещерета. Очень здорово сыграл на свой возраст. А тер Штеген, наверное, один из лучших вратарей мира. Какой-то спайдермен был сегодня на воротах", – заявил полузащитник.

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Ранее мы разбирали, могло ли "Динамо" взять очки в Барселоне.

Смотрите обзор матча между "Барселоной" и "Динамо"

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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