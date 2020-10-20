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Составы на матч "Динамо" – "Ювентус": Луческу удивил

20 октября, 19:03

Олег Люлька Олег Люлька

Впервые в евросезоне в основе у киевлян выйдет Цыганков. А роль джокера в этот раз отвели Родригесу

Мирча Луческу и Андреа Пирло объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов, который начнется сегодня в 19:55 на НСК "Олимпийский". Трансляция "Динамо" – "Ювентус" онлайн доступна на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

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Главной фишкой основы, которую выставил на поединок Луческу, стало появление в ней самого дорогого игрока чемпионата Украины Виктора Цыганкова. В предыдущих матчах киевлян в нынешнем евросезоне против "Гента" он выходил на поле со скамейки запасных, сейчас же начнет игру с первых минут.

Между тем на скамейке запасных в этот раз оказался забивной Жерсон Родригес, которого Луческу наверняка выпустит по ходу встречи с "Ювентусом" в роли джокера.

"ДИНАМО": Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Буяльский, Супряга

Запасные: Нещерет, Бойко, Сирота, Попов, Шепелев, Андриевский, Цитаишвили, Вербич, Гармаш, Леднев, Дуэлунд, Родригес

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"ЮВЕНТУС": Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Данило, Рабьо, Бентанкур, Куадрадо, Кьеза, Рэмзи, Кулусевски, Мората

Запасные: Пинсольо, Буффон, Фработта, Портанова, Мерих Демирал, Артур, Бернардески, Дибала

Ранее мы писали, что "Милан" купит Миколенко, если он не даст забить "Ювентусу". Для защитника "Динамо" сегодняшняя игра с туринцами имеет особое значение.

Также мы рассказывали, что букмекеры оценили шансы "Динамо" на выход из группы Лиги чемпионов. Аналитики считают почти нереальным попадание киевлян в 1/8 ЛЧ, но обставить Реброва в борьбе за третье место и выйти в 1/16 Лиги Европы команда Луческу должна.

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Смотрите, как "Динамо" вышло в групповой раунд ЛЧ

Смотрите, как "Ювентус" сыграл в Серии А перед "Динамо"

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов состав Динамо Киев Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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