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Соперник "Динамо" в Лиге чемпионов детально рассказал о полете в Украину – АЗ уже в Киеве

14 сентября, 15:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Квалификационный матч состоится в среду вечером на НСК "Олимпийский"

Уже завтра самый популярный клубный турнир на планете заглянет в Украину. В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" примет нидерландский АЗ. Накануне тренер АЗ рассказал, чем его впечатлило "Динамо".

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Клуб из городка Алкмаар прилетел в столицу Украины уже сегодня. На своей страничке в Instagram клуб детально рассказывает о подготовке к поединку, размещая фотографии и короткие видеоролики. АЗ даже показал процесс посадки в киевском аэропорту.

АЗ прилетел в Киев на матч с "Динамо" Видео: Instagram

Гости, похоже, остались довольны погодой и после прохождения контроля поделились фото здания аэропорта.

Каких-то сообщений о проблемах на паспортном контроле от нидерландского клуба не поступало.

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Делегация разместится в пятизвездочном отеле "Хилтон". Вечером главный тренер АЗ Арне Слот проведет пресс-конференцию на "Олимпийском" перед занятием своих подопечных.

На днях "Динамо" подало заявку на Лигу чемпионов: без Гармаша и Бурды, но с Кравцом.

Смотрите, что думает бывший вице-президент "Динамо" Красников о Луческу в Киеве:

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Киев футбол Лига чемпионов прилетел Динамо Киев АЗ Алкмаар
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