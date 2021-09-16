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Динамо --
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Шахтер --
Верес --
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Соболя оценили выше, чем Месси: украинец удивляет в Лиге чемпионов

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
16 сентября, 08:26
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В своем дебютном поединке с Лионелем Месси в стартовом составе ПСЖ не смог обыграть в Бельгии Брюгге украинца Эдуарда Соболя
Соболь vs Месси
Соболь vs Месси / Фото: Getty Images

Матч первого тура ЛЧ Брюгге – ПСЖ завершился вничью – 1:1 (Ванакен, 27 – Эррера, 15).

При этом аналитики WhoScored выставили за этот матч украинскому левому защитнику Брюгге Эдуарду Соболю 7,4 балла. А действовавшему против него на фланге звездному новичку ПСЖ Лионелю Месси – всего 7 баллов из 10 возможных.

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Отметим, что Соболь в этом поединке отличился голевой передачей, которая помогла Брюгге сравнять счет.

Месси же в своей команде оказался первым игроком, заключившим в объятия автора гола ПСЖ Эрреру. Также на счету Лионеля – желтая карточка.

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Оценки игроков Брюгге

Оценки игроков ПСЖ

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ОБЗОР МАТЧА БРЮГГЕ – ПСЖ (1:1)

Напомним, с разным успехом в первом туре Лиги чемпионов выступили украинские клубы.

Динамо дома сыграло 0:0 с Бенфикой.

Шахтер на выезде проиграл 0:2 Шерифу.

Во втором туре ЛЧ Шахтер сыграет в Киеве с Интером (28 сентября), а Динамо – с Баварией в Мюнхене (29 сентября).

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16
3
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4
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13
5
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7
12:8
13
6
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7
13:7
12
7
Заря
7
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11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
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7
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11
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6
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7
9:18
5
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