Скандал в команде Зинченко: звезде "МанСити" специально не дают пас

Партнеры не играют на Агуэро, потому что он – уже одной ногой в "Барселоне"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро остался недоволен своими одноклубниками после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией", хотя, казалось бы, в нем "горожане" выиграли 2:0 и прошли в следующий раунд еврокубка. Тут радоваться бы...

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Но нет!

Как сообщает The Mirror, после матча Агуэро, направляясь с недовольным видом в раздевалку, сказал одному из членов персонала "Манчестер Сити": "Они не дают мне пас".

Агуэро / Фото: Reuters

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Аргентинец в этом матче вышел на замену на 75-й минуте и не отметился результативными действиями.

Кстати, последние полчаса матча с Менхенгладбахом, также выйдя со скамейки запасных, на поле провел украинский легионер "МанСити" Александр Зинченко.

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Ну а тот факт, что партнеры не играют на Агуэро, легко увязывается с тем, что скоро, уже 30 июня, его контракт с "Манчестер Сити" истекает. И, скорее всего, аргентинец его не продлит.

Ожидается, что Серхио на правах свободного агента переберется в "Барселону". По неофициальным данным, они уже согласовали сделку.

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Смотрите, как "МанСити" обыграл "Боруссию" М (2:0)

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