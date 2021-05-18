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Шейх оплатит поддержку для Зинченко в финале ЛЧ: владелец Сити покатает тысячи фанатов

Елена Павлова Елена Павлова
18 мая, 23:09
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Шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян поможет болельщикам Манчестера добраться до Португалии на матч против Челси, который состоится 29 мая в Порту на поле стадиона Драгау
Преданные болельщики Манчестер Сити
Преданные болельщики Манчестер Сити / Фото: Reuters

Владелец чемпиона Англии Манчестер Сити шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян пошел навстречу болельщикам "горожан". Он решил помочь фанатам добраться до Португалии на финал Лиги чемпионов против Челси, который состоится 29 мая в Порту на поле стадиона "Драгау".

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Член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби профинансирует перелет и расходы нескольких тысяч фанатов, которые планируют посетить поединок.

"Пеп Гвардиола и команда провели замечательный сезон, и их выход в финал Лиги чемпионов после очень сложного года представляет собой поистине исторический момент для клуба. Важно, чтобы как можно больше болельщиков имели возможность посетить эту особенную игру", – говориться в заявлении пресс-службы Сити

Напомним, что изначально решающий поединок Лиги чемпионов должен был состояться в Стамбуле, а британцы требовали, чтобы его провели в Лондоне. Но против этого выступил премьер-министр Борис Джонсон.

И по решению УЕФА финал Лиги чемпионов был перенесен из Стамбула в Порту.

Смотрите, как МанСити выходил в финал ЛЧ

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