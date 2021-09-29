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"Шериф заслужил место в Лиге чемпионов": Вернидуб ответил критикам своей команды

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
29 сентября, 18:16
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Выступление молдовского клуба в Лиге чемпионов уже стало сенсацией нынешнего розыгрыша еврокубков. Но ряд экспертов до сих пор считают, что команде Вернидуба не место в элите европейского футбола
Команда Вернидуба - топ-сенсация ЛЧ
Команда Вернидуба - топ-сенсация ЛЧ / Фото: Getty Images

Украинский тренер Шерифа Юрий Вернидуб ответил на резкие высказывания Дирка Кейта в адрес своей команды.

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"Я уже говорил, что то, что сказал Дирк Кейт – это он поторопился. Думаю, мы там, где должны быть. И мы этого заслуживаем", – сказал Вернидуб в интервью YouTube-каналу Шерифа.

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Ранее экс-игрок сборной Нидерландов и Ливерпуля Дирк Кейт, который сейчас работает телеэкспертом, заявил, что таким командам как Шериф не место в групповом раунде Лиги чемпионов.

Напомним, что обыграв Шахтер (2:0) и Реал (2:1), команда из Тирасполя набрала шесть очков и стала реальным претендентом на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Шериф радуется победе над Реалом
Шериф радуется победе над Реалом / Фото: REUTERS

Третье-четвертое места в квартете делят Шахтер и Интер, накануне сыгравшие в Киеве вничью 0:0.

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