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"Шахтеру" с "Боруссией" нужно играть в другой футбол": легенда "горняков" – о Лиге чемпионов

4 ноября, 15:07

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бывший форвард Андрей Воробей критично отнесся к действиям игроков "Шахтера"

Во вторник "Шахтер" потерпел самое крупное домашнее поражение в еврокубках, проиграв "Боруссии" из Менхенгладбаха со счетом 0:6. После поединка участники и эксперты попытались разобраться с произошедшим.

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Своим мнением с сайтом ua-football поделился бывший форвард "Шахтера" и сборной Андрей Воробей. Выделим главное из высказываний знаменитого в прошлом футболиста.

  • О причине поражения:

"Счет отразил, что происходило на поле, показал, кто был сильнее. Говорил и буду говорить: нынешний "Шахтер" не умеет играть в оборонительный футбол. "Горняки" хорошо созидают, есть очень шустрые и быстрые футболисты со своим стилем в атаке. Но, к сожалению, в команде нет таких исполнителей, которые отбирают мячи.

В матче с "Интером" эта тактическая схема – игра от обороны – прошла. Повезло, что итальянцы свои моменты не реализовали. А вот с "Боруссией" читалось: не нужно применять такую тактику. Итальянцы простили, а немцы наказали".

  • О том, что было не так:

"Не нужно бежать с первых минут сломя голову. Когда футболисты отходили назад, то держали зоны, а не игроков соперника. А те бегали между зонами с открыванием за спину защитникам. Вся беда, что не было отбора, а немцы комфортно принимали мяч, уже зная, куда будут открываться партнеры.

Есть 2-3 единицы, которые умеют играть в отборе: Степаненко, Матвиенко, Кривцов, но они не играли. Отходя в позиционную оборону, нужно не просто перемещаться, а делать отбор, подбор и убегать в контратаку. Но ничего этого не было, как и настроя, агрессии, самоотдачи".

  • О психологии:

"Возможно, что-то происходит внутри команды потому, что вышли на поле полностью истощенными, без эмоций. Да еще пропустили два быстрых гола, и команда не знала дальше что делать, была деморализована. Можно проиграть даже в два мяча, но отдать все силы на поле, чтобы никто не смог упрекнуть, а так остался неприятный осадок".

  • О повторной дуэли с "Боруссией".

"Эта игра будет решающей! После жеребьевки говорили, что "Шахтер" будет бороться за третье место с "Боруссией", но сейчас немцы на первом месте. В любом случае нужно ехать в гости и набирать очки. Необходимо сделать выводы. Будет очень тяжело, но все реально. Нужно играть в другой футбол, ибо с такой тактикой не вижу никаких перспектив".

Читайте расписание, трансляции и результаты матчей Лиги чемпионов 4 ноября.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Боруссия" (М):

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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