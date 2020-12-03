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"Шахтер" в Лиге чемпионов – лучший среди клубов Восточной Европы

3 декабря, 14:41

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Чемпион Украины пока что не обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ или ЛЕ

В самом престижном еврокубке завершися пятый тур, после которого уже известны некоторые участники как плей-офф Лиги чемпионов, так и Лиги Европы. Донецкий "Шахтер" пока что не гарантировал себе выход из группы В, хотя занимает сейчас второе место, опережая "Реал" и "Интер". Напомним, "Шахтер" стал пятым клубом, дважды обыгравшим "Реал" в группе.

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На данный момент "горняки" являются лучшей командой Восточной Европы. Об этом пишет сайт Football.ua.

Подопечные Луиша Каштру набрали больше всех очков и находятся выше других пяти коллективов. С "Востока" в этой компании три клуба представляют Россию, два – Украину, один – Венгрию. Худший результат показывает "Ференварош". Хотя парни Сергея Реброва набрали одно очко – как и киевское "Динамо" и питерский "Зенит", однако разность забитых и пропущенных мячей у них хуже.

1. "Шахтер" — 7 очков, 2 победы, 1 ничья;
2. "Краснодар" — 4 очка, 1 победа, 1 ничья;
3. "Локомотив" — 3 очка, 0 побед, 3 ничьи;
4. "Зенит" — 1 очко, 0 побед, 1 ничья (разность забитых и пропущенных 3:11);
5. "Динамо" — 1 очко, 0 побед, 1 ничья (3:13);
6. "Ференцварош" — 1 очко, 0 побед, 1 ничья (5:16).

"Шахтер" остается единственным клубом Восточной Европы, который сохранил шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Краснодар" точно сыграет в Лиге Европы, "Локомотив" поборется за это в последнем туре, "Динамо" и "Ференварош" разыграют путевку в очном противостоянии, "Зенит" вылетит из еврокубков.

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Напомним результаты среды в Лиге чемпионов.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Реал" в Лиге чемпионов во вторник:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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