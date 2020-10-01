"Шахтер" в группе Лиги чемпионов сыграет с "Реалом", "Интером" и "Боруссией"

Донецкий "Шахтер" на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с мадридским "Реалом", итальянским "Интером" и немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха. Жеребьевка основной сетки турнира состоялась сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Чемпион Украины попал в группу В. Все результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов есть на нашем сайте.
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Группа В:
- "Реал" (Испания)
- "ШАХТЕР" (Украина)
- "Интер" (Италия)
- "Боруссия" М (Германия)
Благодаря высокому клубному коэффициенту "горняки" попали во вторую корзину, поэтому избежали матчей против таких команд как "Барселона" или "Манчестер Сити", с которым они встречались на протяжении четырех предыдущих сезонов. Также соперниками "Шахтера" не могли стать российские "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив", так как УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы по разным группам.
Матчи группового этапа пройдут 20/21 октября, 27/28 октября, 3/4 ноября, 24/25 ноября, 1/2 декабря и 8/9 декабря. Точный календарь матчей "Шахтера" станет известен позже.
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