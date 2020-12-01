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"Шахтер" снова расправился с "Реалом": соцсети разразились ироничными мемами

1 декабря, 22:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Мадридская команда второй раз в сезоне проиграла чемпиону Украины и рискует покинуть ЛЧ

Донецкий "Шахтер" опроверг пессимистические прогнозы и снова сумел обыграть мадридский "Реал". После успеха в первом круге в Испании "Шахтер" победил "Реал" в Киеве и в повторной встрече.

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Уже ближе к концу второго тайма, когда стало ясно, что подопечные Зинедина Зидана вновь потерпели фиаско в дуэли с чемпионом Украины, болельщики и популярные ресурсы стали в соцсетях подсмеиваться над "реалистами". Встречи с "Шахтером" становятся для мадридцев кошмарным сном.

"Реал" опустился на третье место в группе, и теперь вот так представляют его возможное участие в Лиге Европы.

Даже более того – встречу в Лиге Европы с "ПСЖ".

В поражение "Реала" донецкому "Шахтеру" не верят даже в Америке.

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Некоторые тролли сумели найти связь в действиях "горняков" и недавно умершего Диего Марадоны.

Самые активные сразу предлагают решение всех проблем – назначить бывшего главного тренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

Фанаты Криштиану Роналду не могли обойти вниманием результаты "Реала" с их любимцем и без.

А бывший футболист сборной Украины, эксперт Евгений Левченко назвал успех "горняков" очень взрослой и тактически грамотной победой, добавив эмоций:

Читайте расписание, трансляции и результаты вторника в Лиге чемпионов.

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Смотрите, как Манор Соломон забил второй мяч в ворота "Реала":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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