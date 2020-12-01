"Шахтер" снова расправился с "Реалом": соцсети разразились ироничными мемами

Донецкий "Шахтер" опроверг пессимистические прогнозы и снова сумел обыграть мадридский "Реал". После успеха в первом круге в Испании "Шахтер" победил "Реал" в Киеве и в повторной встрече.
Уже ближе к концу второго тайма, когда стало ясно, что подопечные Зинедина Зидана вновь потерпели фиаско в дуэли с чемпионом Украины, болельщики и популярные ресурсы стали в соцсетях подсмеиваться над "реалистами". Встречи с "Шахтером" становятся для мадридцев кошмарным сном.
"Реал" опустился на третье место в группе, и теперь вот так представляют его возможное участие в Лиге Европы.
Даже более того – встречу в Лиге Европы с "ПСЖ".
В поражение "Реала" донецкому "Шахтеру" не верят даже в Америке.
Некоторые тролли сумели найти связь в действиях "горняков" и недавно умершего Диего Марадоны.
Самые активные сразу предлагают решение всех проблем – назначить бывшего главного тренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде.
Фанаты Криштиану Роналду не могли обойти вниманием результаты "Реала" с их любимцем и без.
А бывший футболист сборной Украины, эксперт Евгений Левченко назвал успех "горняков" очень взрослой и тактически грамотной победой, добавив эмоций:
Читайте расписание, трансляции и результаты вторника в Лиге чемпионов.
Смотрите, как Манор Соломон забил второй мяч в ворота "Реала":
Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов
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