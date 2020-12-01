"Шахтер" – "Реал": прогноз комментатора на матч Лиги чемпионов

Кирилл Круторогов ожидает результативный поединок на НСК "Олимпийский" с голами от обоих клубов

Во вторник, 1 декабря, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и мадридским "Реалом". Начало – в 19:55. Трансляция "Шахтер" – "Реал" с видео голов доступна на нашем сайте.

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"Шахтер" – "Реал": где смотреть матч Лиги чемпионов

Важнейший матч для обеих команд. У "сливочных" семь очков и второе место в группе В, у "горняков" – четыре балла и третья позиция. В случае победы мадридцы гарантируют себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов, а команда Луиша Каштру потеряет шансы на это. Их встреча в первом туре завершилась чудесным успехом чемпионов Украины (3:2).

В лазарете "оранжево-черных" по-прежнему Исмаили, Корниенко, Коноплянка, Хочолава и Кривцов. А это означает немалые проблемы в линии обороны. В центре стоит ожидать пару Матвиенко-Бондарь, тогда слева выбора нет – только Маркиньос Сиприано. Также под вопросом участие Дентиньо. Зато восстановился и готов Тайсон, хоть он и явно не набрал оптимальные кондиции.

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У "Реала" также имеются серьезные проблемы в защите – в Киев не прилетели Серхио Рамос и Дани Карвахаль. Не успели восстановиться Вальверде, Одриосола и Йович, а накануне снова сломался Азар. Кстати, после победы над "Интером" "сливочные" неожиданно проиграли в чемпионате "Алавесу" (1:2). Команда Зидана идет в Примере на четвертом месте, отставая от лидера, клуба "Реал Сосьедад", на семь очков, но имея матч в запасе.

"Галактикос" в семи матчах против украинских команд на их поле побеждали лишь раз – "Шахтер" во Львове в 2015-м.

Учитывая проблемы обеих команд в защите, стоит ждать голов. Поэтому "обе забьют" и "голы в обоих таймах". Также очень хочется надеяться, что "Шахтер" не проиграет.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Реал" в Мадриде (3:2)

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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