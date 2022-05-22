Шахтер пишем, Динамо в уме. Стали известны все участники Лиги чемпионов 2022-2023

26 команд напрямую попали в групповую стадию главного еврокубка, тогда как еще полсотни клуб начнут свой путь через квалификацию

Лига чемпионов - самый престижный клубный турнир Европы

Сегодня в большинстве футбольных лиг Европы определились чемпионы и команды, которые представят страны в еврокубках. К примеру, сегодня золотые медали завоевали Манчестер Сити и Милан.

Тем временем, стали известны все клубы, которые напрямую попадут в Лигу чемпионов 2022/2023. Их будет 26 и среди них нашлось место Шахтеру.

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Дончане стали лишь формальным чемпионом УПЛ в сезоне, который так и не завершился из-за войны против России. К слову, сами российские клубы отстранены от еврокубков на ближайший сезон.

Прямые путевки в группу ЛЧ получили следующие команды:

Манчестер Сити

Ливерпуль

Челси

Тоттенхэм

Реал

Барселона

Атлетико

Севилья

Интер

Милан

Наполи

Ювентус

Бавария

Боруссия Д

Байер

Лейпциг

Айнтрахт

ПСЖ

Марсель

Порту

Спортинг

Аякс

Брюгге

Зальцбург

Селтик

Шахтер

Еще 50 команд через квалификацию разыграют между собой 6 путевок в группу. Разделен отбор будет на "чемпионский путь" и "путь представителей лиг". Именно во втором сыграет киевское Динамо.

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Команда Мирчи Луческу стартует со 2 квалификационного раунда. Там соперником киевлян может стать либо Фенербахче, либо АЕК из Ларнаки. В случае прохода дальше Динамо ждет либо одна из выше названных команд, которая пройдет второй раунд, либо же Монако, Штурм или Унион Сен-Жиллуаз.

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Победа в этом раунде выведет киевлян в раунд плей-офф, где и решится судьба путевки в группу ЛЧ. Список команд и стадий квалификации, с которых они стартуют, выглядит так:

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РАУНД ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ ПУТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛИГ Плей-офф Трабзонспор

Копенгаген - 3 квал Аполлон

Црвена Звезда Монако

Бенфика

ПСВ

Унион Сен-Жиллуаз

Штурм

Рейнджерс 2 квал Виктория Плзень

Динамо Загреб

Цюрих

Олимпиакос

Маккаби Хайфа Динамо Киев

Фенербахче

Мидтьюлланд

АЕК Ларнака 1 квал (ПЧ) Буде-Глимт

Мальме

Лудогорец

Клуж

Карабах

Тобол

Ференцварош

Шахтер Солигорск

Лех

Марибор

Слован Братислава

Жальгирис

Дюделанж

Зриньски

Шемрок Роверс

Шкупи

Пюник/Арарат-Армения

РФШ

Тирана

Линфинд

Динамо Батуми

ХИК

Шериф

Хибернианс

Клаксвик

Баллкани

Линкольн Ред

Сутьеска

ТНС - Предварительный (ПЧ) Викингур

Левадия

Интер Эскальдес

Пенна Росса/Тре Пенне -

Финал турнира пройдет в Стамбуле на стадионе "Ататюрк" 10 июня 2023 года. Даты матчей следующие: