22 мая 18:00 О матче
Ливерпуль 3
Вулверхэмптон 1
22 мая 18:00 О матче
Манчестер Сити 3
Астон Вилла 2
22 мая 18:00
Арсенал 5
Эвертон 1
22 мая 19:00 О матче
Сассуоло 0
Милан 3
22 мая 19:00 О матче
Интер 3
Сампдория 0
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
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Англия --
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Лига чемпионов 2021/2022

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СЕГОДНЯ

Шахтер пишем, Динамо в уме. Стали известны все участники Лиги чемпионов 2022-2023

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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22 мая, 23:41
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26 команд напрямую попали в групповую стадию главного еврокубка, тогда как еще полсотни клуб начнут свой путь через квалификацию
Лига чемпионов - самый престижный клубный турнир Европы
Лига чемпионов - самый престижный клубный турнир Европы

Сегодня в большинстве футбольных лиг Европы определились чемпионы и команды, которые представят страны в еврокубках. К примеру, сегодня золотые медали завоевали Манчестер Сити и Милан.

Тем временем, стали известны все клубы, которые напрямую попадут в Лигу чемпионов 2022/2023. Их будет 26 и среди них нашлось место Шахтеру.

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Дончане стали лишь формальным чемпионом УПЛ в сезоне, который так и не завершился из-за войны против России. К слову, сами российские клубы отстранены от еврокубков на ближайший сезон.

Прямые путевки в группу ЛЧ получили следующие команды:

  • Манчестер Сити
  • Ливерпуль
  • Челси
  • Тоттенхэм
  • Реал
  • Барселона
  • Атлетико
  • Севилья
  • Интер
  • Милан
  • Наполи
  • Ювентус
  • Бавария
  • Боруссия Д
  • Байер
  • Лейпциг
  • Айнтрахт
  • ПСЖ
  • Марсель
  • Порту
  • Спортинг
  • Аякс
  • Брюгге
  • Зальцбург
  • Селтик
  • Шахтер

Еще 50 команд через квалификацию разыграют между собой 6 путевок в группу. Разделен отбор будет на "чемпионский путь" и "путь представителей лиг". Именно во втором сыграет киевское Динамо.

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Команда Мирчи Луческу стартует со 2 квалификационного раунда. Там соперником киевлян может стать либо Фенербахче, либо АЕК из Ларнаки. В случае прохода дальше Динамо ждет либо одна из выше названных команд, которая пройдет второй раунд, либо же Монако, Штурм или Унион Сен-Жиллуаз.

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Победа в этом раунде выведет киевлян в раунд плей-офф, где и решится судьба путевки в группу ЛЧ. Список команд и стадий квалификации, с которых они стартуют, выглядит так:

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РАУНДПУТЬ ЧЕМПИОНОВПУТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛИГ
Плей-оффТрабзонспор
Копенгаген		-
3 квалАполлон
Црвена Звезда		Монако
Бенфика
ПСВ
Унион Сен-Жиллуаз
Штурм
Рейнджерс
2 квалВиктория Плзень
Динамо Загреб
Цюрих
Олимпиакос
Маккаби Хайфа		Динамо Киев
Фенербахче
Мидтьюлланд
АЕК Ларнака
1 квал (ПЧ)Буде-Глимт
Мальме
Лудогорец
Клуж
Карабах
Тобол
Ференцварош
Шахтер Солигорск
Лех
Марибор
Слован Братислава
Жальгирис
Дюделанж
Зриньски
Шемрок Роверс
Шкупи
Пюник/Арарат-Армения
РФШ
Тирана
Линфинд
Динамо Батуми
ХИК
Шериф
Хибернианс
Клаксвик
Баллкани
Линкольн Ред
Сутьеска
ТНС		-
Предварительный (ПЧ)Викингур
Левадия
Интер Эскальдес
Пенна Росса/Тре Пенне		-

Финал турнира пройдет в Стамбуле на стадионе "Ататюрк" 10 июня 2023 года. Даты матчей следующие:

РАУНДДАТЫ
Предварительный раунд21 июня
24 июня
1 квал раунд5-6 июля
12-13 июля
2 квал раунд19-20 июля
26-27 июля
3 квал раунд2-3 августа
9 августа
Плей-офф раунд16-17 августа
23-24 августа
Групповая стадия, 1 тур6-7 сентября
Групповая стадия, 2 тур13-14 сентября
Групповая стадия, 3 тур4-5 октября
Групповая стадия, 4 тур11-12 октября
Групповая стадия, 5 тур25-26 октября
Групповая стадия, 6 тур1-2 ноября
1/8 финала14-15 февраля
21-22 февраля
7-8 марта
14-15 марта
1/4 финала11-12 апреля
18-19 апреля
1/2 финала9-10 мая
16-17 мая
ФИНАЛ10 июня

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Александр Усик Александр Усик Александр Усик
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6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
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Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
12:35
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

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40
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Заря
18
37:19
36
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