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"Шахтер" "нагрешил": Зидана думают отправить в отставку, уже называют сменщиков

2 декабря, 16:07

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Главному тренеру мадридской команды отвели три матча для исправления ситуации

Вчерашняя неудача подопечных Зинедина Зидана в матче Лиги чемпионов в Киеве заставила боссов "сливочных" задуматься о смене главного тренера. Хотя букмекеры не верят в выход "Шахтера" в плей-офф Лиги чемпионов, отдавая предпочтение "Интеру" и "Реалу".

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О том, что руководство мадридского клуба присматривается к кандидатам на смену Зидану, пишет испанская газета Marca.

Мол, будущее француза в клубе не гарантировано, его решения ставят под сомнения, а давление на тренера растет. Тем более, "Реал" проиграл и в Ла Лиге "Алавесу", и в Лиге чемпионов "Шахтеру". На то, чтобы вернуть доверию, Зидану дают три ближайшие игры: с "Боруссией" из Менхенгладбаха в ЛЧ, с "Севильей" и "Атлетико" – в испанском первенстве.

Если же Зинедину не удастся исправить ситуацию, то на его место подыскиваются достойные кандидаты. Уже называют имена аргентинца Маурисио Почеттино, который выводил "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов, и легенды "Реала" Рауля, которые готовы возглавить "галактикос".

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Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Реал":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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