"Шахтер" и "Реал" назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

"Горняки" попытаются во второй раз обыграть "Реал"

Стал известен стартовый состав донецкого "Шахтера" на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Матч состоится сегодня в НСК "Олимпийский", начало – в 19:55. Смотреть "Шахтер" – "Реал" онлайн можно на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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"Шахтер": Трубин, Додо, Степаненко, Тайсон, Мораес, Марлос, Тете, Коваленко, Матвиенко, Витао, Бондарь

Запасные: Шевченко, Пятов, Сиприано, Болбат, Маркос, Дентиньо, Соломон, Патрик, Майкон, Судаков, Фернандо

"Реал": Куртуа, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Асенсио, Лукас Васкес, Эдегор, Менди, Родриго

Запасные: Лунин, Альтубе, Эдер Мелитао, Марсело, Каземиро, Винисиус Жуниор, Иско, Диас, Аррибас, Чуст

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Напомним, в матче первого тура Лиги чемпионов, в октябре, "Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" на его поле со счетом 3:2.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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