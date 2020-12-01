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"Шахтер" и "Реал" назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

1 декабря, 18:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Горняки" попытаются во второй раз обыграть "Реал"

Стал известен стартовый состав донецкого "Шахтера" на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Матч состоится сегодня в НСК "Олимпийский", начало – в 19:55. Смотреть "Шахтер" – "Реал" онлайн можно на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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"Шахтер": Трубин, Додо, Степаненко, Тайсон, Мораес, Марлос, Тете, Коваленко, Матвиенко, Витао, Бондарь

Запасные: Шевченко, Пятов, Сиприано, Болбат, Маркос, Дентиньо, Соломон, Патрик, Майкон, Судаков, Фернандо

"Реал": Куртуа, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Асенсио, Лукас Васкес, Эдегор, Менди, Родриго

Запасные: Лунин, Альтубе, Эдер Мелитао, Марсело, Каземиро, Винисиус Жуниор, Иско, Диас, Аррибас, Чуст

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Заб.
Пр.
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О
Результаты последних матчей
1
Боруссия МБоруссия МБор
4
2
2
0
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8
Забитые 14
Пропущеные 4
Разница 10
Результаты последних матчей: В В Н Н
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Реал МадридРеал МадридРеа
4
2
1
1
9
7
2
7
Забитые 9
Пропущеные 7
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Результаты последних матчей: В В Н П
3
Шахтер Шахтер Шах
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Забитые 3
Пропущеные 12
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ИнтерИнтерИнт
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Забитые 4
Пропущеные 7
Разница -3
Результаты последних матчей: П П Н Н

Напомним, в матче первого тура Лиги чемпионов, в октябре, "Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" на его поле со счетом 3:2.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Реал Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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