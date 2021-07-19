Шахтер – Генк, Спартак – Бенфика: все пары 3-го квалифай-раунда Лиги чемпионов

"Горнякам" достался в соперники вице-чемпион Бельгии, первый матч дончане проведут в гостях – смотрите все пары Пути представителей лиг и Пути чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов / Фото: UEFA.com

В Швейцарии состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором донецкий Шахтер сыграет с вице-чемпионом Бельгии Генком. Первый матч "горняки" проведут в гостях 3/4 августа, ответный – 10 августа в Украине. Вашему вниманию – все пары, образовавшиеся по итогам жеребьевки.

Путь представителей лиг

ШАХТЕР (УКРАИНА) – Генк (Бельгия)

ПСВ (Нидерланды)/Галатасарай (Турция) – Селтик (Шотландия)/ Митьюлланд (Дания)

Спартак (Россия) – Бенфика (Португалия)

Монако (Франция) – Рапид (Австрия)/Спарта (Чехия)

Путь чемпионов

Динамо Загреб (Хорватия)/Омония (Кипр) – Легия (Польша)/Флора (Эстония)

Линкольн Ред Импс (Гибралтар)/ЧФР (Румыния) – Слован (Словакия)/Янг Бойз (Швейцария)

Олимпиакос (Греция)/Нефтчи (Азербайджан) – Мура (Словения)/Лудогорец (Болгария)

Кайрат (Казахстан)/Црвена Звезда (Сербия) – Алашкерт (Армения)/Шериф (Молдавия)

Мальме (Швеция)/ХИК (Финляндия) – Рейнджерс (Шотландия)

Ференцварош (Венгрия)/Жальгирис (Литва) – Славия (Чехия)

Если Шахтер по сумме двух встреч пройдет в четвертый, заключительный, раунд квалификации Лиги чемпионов, то будет сеяным и там.

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Если "горняки" в третьем квалифай-раунде ЛЧ проиграют, то сразу попадут в групповой этап Лиги Европы.