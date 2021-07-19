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Шахтер – Генк, Спартак – Бенфика: все пары 3-го квалифай-раунда Лиги чемпионов

Олег Люлька Олег Люлька
19 июля, 14:00
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"Горнякам" достался в соперники вице-чемпион Бельгии, первый матч дончане проведут в гостях – смотрите все пары Пути представителей лиг и Пути чемпионов
Жеребьевка Лиги чемпионов
Жеребьевка Лиги чемпионов / Фото: UEFA.com

В Швейцарии состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором донецкий Шахтер сыграет с вице-чемпионом Бельгии Генком. Первый матч "горняки" проведут в гостях 3/4 августа, ответный – 10 августа в Украине. Вашему вниманию – все пары, образовавшиеся по итогам жеребьевки.

Путь представителей лиг

  • ШАХТЕР (УКРАИНА) – Генк (Бельгия)
  • ПСВ (Нидерланды)/Галатасарай (Турция) – Селтик (Шотландия)/ Митьюлланд (Дания)
  • Спартак (Россия) – Бенфика (Португалия)
  • Монако (Франция) – Рапид (Австрия)/Спарта (Чехия)

Путь чемпионов

  • Динамо Загреб (Хорватия)/Омония (Кипр) – Легия (Польша)/Флора (Эстония)
  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар)/ЧФР (Румыния) – Слован (Словакия)/Янг Бойз (Швейцария)
  • Олимпиакос (Греция)/Нефтчи (Азербайджан) – Мура (Словения)/Лудогорец (Болгария)
  • Кайрат (Казахстан)/Црвена Звезда (Сербия) – Алашкерт (Армения)/Шериф (Молдавия)
  • Мальме (Швеция)/ХИК (Финляндия) – Рейнджерс (Шотландия)
  • Ференцварош (Венгрия)/Жальгирис (Литва) – Славия (Чехия)

Если Шахтер по сумме двух встреч пройдет в четвертый, заключительный, раунд квалификации Лиги чемпионов, то будет сеяным и там.

В тренде

Если "горняки" в третьем квалифай-раунде ЛЧ проиграют, то сразу попадут в групповой этап Лиги Европы.

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