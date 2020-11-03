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"Шахтер" – "Боруссия": "горняки" выставили на матч легендарный стартовый состав

3 ноября, 18:58

Олег Люлька Олег Люлька

В основе у дончан выйдут те же футболисты, которые обыграли "Реал" и не проиграли "Интеру"

Донецкий "Шахтер" и менхенгладбахская "Боруссия" обнародовали составы на матч Лиги чемпионов, который состоится сегодня в Киеве, на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:55. Онлайн-трансляция "Шахтер" – "Боруссия" доступна на нашем сайте. Отметим, что "горняки" выйдут против немцев тем же составом, которым обыграли "Реал" и сыграли вничью с "Интером" – только травмированного Дентиньо заменил в основе Тайсон.

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"Шахтер" – "Боруссия": где смотреть матч Лиги чемпионов

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ "ШАХТЕРА": Трубин – Додо, Хочолава, Бондарь, Корниенко – Майкон, Маркос Антонио – Тете, Марлос, Соломон – Тайсон

Запасные: Пятов, Шевченко, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Маркиньос Сиприано, Судаков, Алан Патрик, Степаненко, Коваленко, Вакула, Мораес

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СТАРТОВЫЙ СОСТАВ "БОРУССИИ": Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Хофманн, Нойхаус, Крамер – Плеа, Штиндль, Тюрам

Запасные: Зиппель, Грюн, Вендт, Бенеш, Янтчке, Лазаро, Райц, Ланг, Херманн, Вольф, Эмболо, Траоре

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Напомним, в двух предыдущих матчах Лиги чемпионов, встречаясь с фаворитами квартета "Реалом" и "Интером", "Шахтер" набрал 4 очка и стал лидером группы. "Горняки" одолели мадридцев на их поле 3:2 и сыграли в Киеве 0:0 с клубом из Милана.

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В свою очередь, гладбахская "Боруссия" на старте Лиги чемпионов сыграла 2:2 с "Интером" в гостях, а затем с таким же счетом с "Реалом" – дома, каждый раз упуская победу на последних минутах.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Боруссия Дортмунд

Источник: Сегодня|Спорт

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