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Сергей Ребров: "Хочу сыграть против "Динамо" в Лиге чемпионов"

30 сентября, 10:54

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Главный тренер "Ференцвароша" вывел команду в групповой раунд

Вчера вечером венгерская команда впервые за 25 лет пробилась в групповую стадию Лиги чемпионов. После этого фанаты "Ференцвароша" устроили овации Сергею Реброву – главному тренеру клуба из Будапешта. А сам украинский специалист признался в желании сыграть на групповом этапе с "Динамо".

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Бывший футболист и тренер киевской команды рассказал сайту "Ференцвароша" о впечатлениях от успеха в дуэлях с норвежским "Мольде":

"Я знаю, насколько сложную задачу мы выполнили, поэтому я горжусь своей командой. Когда я был тренером "Динамо", мне не приходилось играть в отборе, но теперь мы прошли четыре раунда квалификации. Каждый соперник был чемпионом страны, но мы доставили радость Венгрии. Мы горды представлять страну в Лиге чемпионов. Это – другой уровень, в турнире играют клубы с бюджетами, которые в десятки раз больше нашего.

Я просто помогаю своим игрокам, без них не было бы такого результата. У нас очень сплоченная команда, каждый знает свое дело, и в коллективе царит отличная атмосфера... Да, я хотел бы сыграть с "Динамо" на групповом этапе. Нам нужно подойти серьезно к турниру, и если кто-то недооценит нас, то его будет ждать неприятный сюрприз".

Жеребьевка группового раунда турнира пройдет 1 октября вечером в Швейцарии. Узнавайте все корзины Лиги чемпионов перед жеребьевкой.

Смотрите, как "Ференцварош" играл вчера с "Мольде":

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футбол Лига чемпионов Динамо Киев Сергей Ребров Ференцварош
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