Сегодня жеребьевка Лиги чемпионов для Шахтера: возможные соперники

В понедельник, 19 июля, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в которой своего соперника получит вице-чемпион Украины донецкий Шахтер. Мероприятие в штаб-квартире УЕФА в Ньоне начнется в 13:00 по Киеву. "Горняки" будут сеяными.
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Возможные соперники Шахтера
- Генк (Бельгия)
- Победитель пары: ПСВ (Нидерланды) – Галатасарай (Турция)
- Победитель пары: Рапид Вена (Австрия) – Спарта Прага (Чехия)
Матчи третьего квалифай-раунда ЛЧ состоятся 3/4 и 10/11 августа. Правило выездного гола уже не действует. Если Шахтер по сумме двух встреч пройдет в четвертый, заключительный, раунд квалификации Лиги чемпионов, то будет сеяным и там.
Если "горняки" в третьем квалифай-раунде ЛЧ проиграют, то сразу попадут в групповой этап Лиги Европы.
Напомним, перед началом нынешнего сезона Луиша Каштру на посту главного тренера Шахтера сменил экс-наставник Сассуоло – итяльянец Роберто Де Дзерби.
При этом Шахтер купил вингера Бенфики Педриньо, центрального защитника Сассуоло Марлона и форварда Аякса Траоре, заплатив за них суммарно 40 млн евро.