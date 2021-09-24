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Рустам Худжамов: Для Де Дзерби матч с Интером – испытание из-за внимания итальянской прессы

Эксклюзив
Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
24 сентября, 16:49
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Экс-вратарь Шахтера рассказал нам о своих ожиданиях от предстоящей игры Лиги чемпионов в Киеве
Для Де Дзерби матч Шахтер - Интер будет особым испытанием. Мнение Худжамова
Для Де Дзерби матч Шахтер - Интер будет особым испытанием. Мнение Худжамова

Экс-игрок Шахтера Рустам Худжамов в эксклюзивном комментарии segodnya.ua прокомментировал предстоящий матч "горняков" в Лиге чемпионов против миланского Интера. Игра пройдет 28 сентября в Киеве на "Олимпийском".

"Не зря из Интера ушли футболисты. Все говорит о том, что там не совсем понятен путь, по которому они идут. Иначе бы Лукаку не уходил из команды. С другой стороны, в Челси Тухеля мало кто не захотел бы перейти. Но до игры я не люблю говорить, потому что малейшее событие может перевернуть ход матча", – считает Худжамов.

"Если Шахтер будет так играть с Интером, как с Динамо (3:0), то вполне может рассчитывать на успех. Но если Де Дзерби будет так стартовать на судью в Европе, то рискует увидеть перед собой запрещающий знак светофора. Главное, чтобы это все шло на пользу украинскому футболу в плане накопления очков в таблице коэффициентов УЕФА", – говорит Рустам.

Роберто Де Дзерби выиграл первый трофей с донецким Шахтером
Роберто Де Дзерби выиграл первый трофей с донецким Шахтером / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Для Де Дзерби это снова будет очень важный матч, к нему будет повышенное внимание со стороны итальянских журналистов, которые бывают довольно беспощадными. Они захотят увидеть, на что он способен во главе Шахтера. Для Де Дзерби матч с Интером – испытание", – уверен Худжамов.

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Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби
Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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