Российский клуб стал жертвой суперкамбэка "Севильи": видео голов и обзор матча

Испанцы в меньшинстве добыли победу в поединке Лиги чемпионов с "Краснодаром", по ходу которого "горели" со счетом 0:2

Действующий победитель Лиги Европы, "Севилья", совершил невероятный камбэк в домашнем матче третьего тура Лиги чемпионов против "Краснодара". Уступая по ходу первого тайма 0:2 и оставшись вдесятером из-за удаления своего футболиста Наваса, испанский клуб сумел тем не менее выиграть у россиян 3:2.

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Героем матча стал марокканский форвард "Севильи" Юссеф Эн-Несири, который, после выхода на замену на 60-й минуте, забил два мяча в ворота "Краснодара".

"Реализация была невероятной, тут не поспоришь. Я счастлив, что отличился дважды. Это был фантастический камбэк", – приводит слова Эн-Несири официальный сайт УЕФА

Обзор матча "Севилья" – "Краснодар" (3:2)

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"Севилья" – "Краснодар" – 3:2

Голы: Ракитич, 42, Эн-Несири, 69, 72 – Сулейманов, 17, Берг, 21 пенальти

Удаление: Навас, 45 ("Севилья")

"Краснодар" после поражения от "Севильи" / Фото: Reuters

Напомним, в среду праздновал победу в Лиге чемпионов и другой испанский клуб: к сожалению для Украины, "Барселона" обыграла "Динамо" 2:1.

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