Роналду вернулся и разгромил "Барселону": "Ювентус" выиграл "динамовскую" группу

На счету португальского форварда дубль на "Камп Ноу", а Месси ушел с поля без голов

Чемпион Италии "Ювентус" во главе с португальским голеадором Криштиану Роналду разгромил на выезде "Барселону" 3:0 и выиграл группу G, в которой выступает и киевское "Динамо". Туринский "Красавчик" дважды огорчил испанцев с пенальти.

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"Ювентус", которому для первого места нужно было забивать три мяча, с первых минут устроил штурм каталонских ворот. И на 13-й минуте Роналду открыл счет с пенальти, который сам и заработал.

Уже на 20-й минуте Куадрадо получил мяч на фланге и аккуратно навесил во вратарскую, куда вбежал Маккени и безжалостно расстрелял Тер Штегена. А в дебюте второй половины – на 51-й минуте – Роналду хладнокровно реализовал еще один 11-метровый – 3:0.

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На 74-й минуте Бонуччи забил и четвертый гол, но арбитр после совещания с ассистентом отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд у игрока "Юве". Но и без этого мяча "Старая Синьора" взяла реванш у "Барселоны".

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Криштиану Роналду празднует первый гол / Фото: Reuters

Нельзя сказать, что Месси и компании не было моментов, но в "рамке" итальянцев выручал 42-летний Джанлуиджи Буффон, который восстановился после травмы.

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Напомним, что в Турине без Роналду итальянская команда уступила 0:2, но судья отменил три гола Альваро Мораты.

Смотрите, как "Ювентус" и "Барселона" играли в Турине

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