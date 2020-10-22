Роналду еще имеет шанс сыграть против Месси в Лиге чемпионов

Португалец во второй раз сдал положительный тест на коронавирус, но не имеет симптомов

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду сохраняет шансы сыграть в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов портив испанской "Барселоны", несмотря на то, что сегодня он во второй раз сдал положительный тест на коронавирус.

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Как утверждает AS, Роналду сможет сыграть 28 октября, если его тест за 24 часа до начала встречи окажется отрицательным. Накануне "Ювентус" предоставил УЕФА отчет о состоянии португальца. За время болезни у него не было никаких симптомов и даже ни разу не поднималась температура.

Для Роналду матч против "Барселоны" особенно принципиальный, ведь он девять лет защищал цвета мадридского "Реала". Также за каталонцев выступает его многолетний конкурент Лионель Месси.

13 октября стало известно, что Криштиану Роналду заразился коронавирусом перед матчем с "Динамо". С тех пор нападающий пропустил поединок со Швецией в Лиге наций, переехал из Португалии в Италию в надежде быстрее отбыть карантин.

Вчера же, чтобы не скучать, Роналду постригся налысо. Несмотря на карантин Роналду продолжает усердно тренироваться у себя дома на самоизоляции.

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Смотрите, как забивает Криштиану Роналду:

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