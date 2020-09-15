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"Родригеса нужно было менять в перерыве": первые слова Луческу после победы "Динамо"

15 сентября, 23:12

Елена Павлова Елена Павлова

Главный тренер киевлян говорил о тактической игре и похвалил дебютанта еврокубков

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над нидерландским АЗ Алкмаар в домашнем поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (2:0). Этот выигрыш вывел вице-чемпиона Украины в стадию плей-офф.

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"Сегодня была тактическая игра со стороны обеих команд. Не забывайте, что АЗ почти выиграл чемпионат, играя через длинные передачи, завлекая соперников за спину, демонстрируя агрессивный вертикальный футбол. Мы хорошо перекрыли эти сильные стороны соперников, зоны, в которые они играли за спины наших защитников. В первом тайме АЗ почти ничего не создал у наших ворот. В перерыве я сказал ребятам, чтобы они имели терпение, потому что гости пойдут вперед большими силами и у нас появятся зоны для контратак. Так оно и случилось".

Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Reuters

Луческу высоко оценил дебют в еврокубках Ильи Забарного: "Он сыграл очень хорошо. Я доверяю молодым ребятам, а они отвечают своей хорошей игрой. Это нормально, что мы создаем конкуренцию. Не стоит забывать и о Миколенко, который играл не на своей позиции и выступил очень хорошо. Но было бы несправедливо, если бы я похвалили только их двоих, сегодня вся команда сыграла супер".

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Илья Забарный в матче с АЗ Алкмаар

Илья Забарный в матче с АЗ Алкмаар / Фото: Reuters

Также у Луческу поинтересовались, почему под его руководством Жерсон Родригес стал лучшим игроком команды уже в котором матче. На что тренер ответил: "По большому счету, Родригеса нужно было менять в перерыве. Но я доверился ему и он не подвел".

Ранее мы сообщали, что Луческу подсказали, как обыграть АЗ в Лиге чемпионов.

Смотрите, как "Динамо" выиграло Суперкубок Украины

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Лига чемпионов Динамо Киев Мирча Луческу АЗ Алкмаар Жерсон Родригес

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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