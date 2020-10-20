Рейтинг клубов Лиги чемпионов по стоимости футболистов. "Шахтер" и "Динамо" – в нижней части

Сегодня стартует групповой этап Лиги чемпионов. В основной сетке турнира выступают 32 лучшие команды Европы. Украину в турнире представляют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Онлайн матча "Динамо" – "Ювентус" уже есть на нашем сайте. Суммарная стоимость всех участников группового этапа составляет 13,8 миллиарда евро – это больше, чем, например, годовой бюджет Молдовы или Македонии.

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Только две команды могут похвастаться составом в миллиард евро – "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" располагают игроками на общую сумму в 1,08 млрд евро.

Представители Украины расположились в нижней таблице рейтинга. Суммарная стоимость всех игроков "Шахтера" составляет 134,8 млн евро, он занимает 25-е место, а "Динамо" идет на 27-м – стоимость всех игроков киевлян оценивается в 100,2 млн евро.

Если сравнивать с соперниками по группе, то "Шахтер" по стоимости игроков проигрывает и "Реалу", и "Интеру", и Боруссии из Менхенгладбаха. А "Динамо" в квартете с "Барселоной" и "Ювентусом" опережает только "Ференцварош" Сергея Реброва. Чемпион Венгрии оценивается всего в 24,25 млн евро – это меньше, чем средняя стоимость игрока у 12 первых команд рейтинга.

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Рейтинг команд Лиги чемпионов по стоимости состава:

"Ливерпуль" (Англия) – 1,08 млрд евро (средняя стоимость одного игрока – 41,57 млн евро) "Манчестер Сити" (Англия) – 1,08 (41,52) "Барселона" (Испания) – 878,5 млн евро (31,38) "Бавария" (Германия) – 874,65 (28,21) "Пари Сен-Жермен" (Франция) – 858,75 (26,02) "Реал" (Испания) – 855 (35,63) "Челси" (Англия) – 838,9 (29,96) "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 799,85 (26,66) "Атлетико" (Испания) – 735,5 (30,65) "Ювентус" (Италия) – 690,2 (30,01) "Интер" (Италия) – 685,1 (25,37) "Боруссия" Д (Германия) – 587,25 (21,75) "Лейпциг" (Германия) – 514,58 (17,74) "Аталанта" (Италия) – 372,95 (12,43) "Лацио" (Италия) – 361,8 (10,96) "Севилья" (Испания) – 348,9 (13,42) "Боруссия" М (Германия) – 313,38 (10,11) "Аякс" (Нидерланды) – 286,15 (12,44) "Порту" (Португалия) – 251,35 (8,67) "Ренн" (Франция) – 240,5 (8,91) "Марсель" (Франция) – 228,45 (6,72) "Зенит" (Россия) – 180,3 (7,51) "Брюгге" (Бельгия) – 144,2 (5,34) "Зальцбург" (Австрия) – 144 (4,97) "Шахтер" (Украина) – 134,8 (4,65) "Краснодар" (Россия) – 115,65 (3,99) "Динамо" (Украина) – 100,25 (3,23) "Олимпиакос" (Греция) – 96,3 (3,01) "Башакшехир" (Турция) – 86,15 (2,69) "Локомотив" (Россия) – 84,25 (3,66) "Мидтъюлланд" (Дания) – 42,05 (1,24) "Ференцварош" (Венгрия) – 24,25 (0,898)

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Смотрите, что говорил Игорь Суркис о старте "Динамо" в Лиге чемпионов:

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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