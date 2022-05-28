Реванш за Киев? Назван фаворит финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом

Вечером в столице Франции определится лучшая команда Европы. Рассказываем, кто фаворит в дуэли грандов из Англии и Испании

Мохамед Салах и Карим Бензема поспорят за Кубок чемпионов

Сегодня состоится финал Лиги чемпионов 2021/2022. За главный клубный трофей на континенте поспорят Ливерпуль и Реал. Встреча пройдет в парижском пригороде Сен-Дени на "Стад-де-Франс".

Онлайн-трансляция матча Ливерпуль – Реал будет доступна у нас на сайте. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на трофей.

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По их мнению, фаворитом является Ливерпуль. Коэффициент на успех подопечных Клоппа составляет 1.55, тогда как на победу Реала можно поставить за 2.55. В процентном соотношении шансы выглядят как 62% на 38%.

Что касается основного времени, то триумф мерсисайдцев оценивается в 2.01, мадридцев или ничью – по 3.70. К слову, вероятность серии пенальти – 6.60 (всего 15%).

Соперники являются одними из самых титулованных клубов в КЕЧ/ЛЧ. Мадридцы – рекордсмены турнира, у них на счету аж 13 "ушастых" кубков. У Ливерпуля в активе шесть трофеев и по этому показателю англичане уступают лишь Реалу и Милану (7).

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Реал и Ливерпуль уже дважды пересекались в финалах КЕЧ/ЛЧ. Мерсисайдцы праздновали успех в 1981 году со счетом 1:0 благодаря позднему голу Алана Кеннеди. Примечательно, что поединок тогда состоялся именно в Париже, однако на "Парк-де-Пренс".

Реал же взял реванш у англичан четыре года назад. Тогда в Киеве подопечные Зидана обыграли Ливерпуль со счетом 3:1 благодаря дублю Гарета Бэйла и курьезного гола Карима Бензема. В составе "красных" отметился Садио Мане.