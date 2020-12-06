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Ребров высказался об ожиданиях от решающего матча с "Динамо" в Лиге чемпионов

6 декабря, 11:47

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Тренер "Ференцвароша" доволен, что подходит к игре без травмированных футболистов

Уже послезавтра киевское "Динамо" проведет последний матч в Лиге чемпионов в сезоне 2020/2021. Подопечные Мирчи Луческу лишились шансов выйти в плей-офф и теперь могут рассчитывать лишь на продолжение сезона в Лиге Европы. Для этого нужно успешно сыграть в Киеве с "Ференцварошем". Вчера команда Реброва перед матчем с "Динамо" выиграла в Венгрии, а Зубков забил "шведой".

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Украинский тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров после победы в субботу коротко отозвался об игре и будущей встрече с киевлянами:

"Мы провели очень сложный матч, нам мешало состояние поля. Но я доволен тремя очками и тем, что мы обошлись без травм. Мы проводили ротацию перед Лигой чемпионов, поэтому позволили сопернику создавать много ситуаций возле наших ворот.

Матч с киевским "Динамо" будет очень тяжелым. Несмотря на то, что это наша последняя игра в Лиге чемпионов, мы готовимся к ней с полной концентрацией".

После 11 туров "Ференцварош" набрал 29 очков и опережает "Фехервар" на семь пунктов. Тем временем, Луческу рассказал, что думает об игре Нещерета и почему заменил Гармаша в матче с "Мариуполем" .

Смотрите, как "Ференцварош" играл с "Барселоной" в Будапеште:

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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