Ребров получит 20% от призовых "Ференцвароша" в Лиге чемпионов. Поэтому он отказал "Динамо"

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров получит 20 процентов от преимальных УЕФА за участие в Лиге чемпионов, это прописано в контракте украинского специалиста с клубом. Поэтому Ребров и отказался прошлым летом вернуться в киевское "Динамо". Такую информацию озвучили в Telegram-канале Динамо Киев Inside.

"По условиям контракта Реброва, 20% от премиальных УЕФА "Ференцварошу" за участие в ЛЧ – его личные. Вот почему человек не спешил войти в эту реку Днепр во второй раз", – написал источник.

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Отметим, что "Ференцварош" за участие в групповом этапе Лиги чемпионов гарантировано получит 15,25 млн евро. Таким образом, Ребров обеспечил себе премию в размере около трех миллионов евро.

Также команда может заработать 2,7 млн за победу и 0,9 млн – за ничью в группе. Кроме этого, чемпион Венгрии получит еще 1,108 млн евро в качестве выплаты на основе рейтинга выступления команды за 10 лет.

Смотрите, как "Ференцварош" пробился в Лигу чемпионов:

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