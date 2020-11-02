Ребров не мог говорить в матче с "Динамо", а беседы с Суркисом не было из-за денег

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о сорванном голосе в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо" – 2:2. Клуб из Будапешта вырвал ничью у украинской команды, уступая по ходу встречи 0:2.

"Я сорвал голос еще до игры. На тренировке при подготовке к игре, наверное. Усугубил немного и во время матча. После первого тайма практически не мог говорить. Футболисты увидели мое состояние и начали играть немного по-другому. Мы готовились очень серьезно. Это не только игра против "Динамо", это был первый домашний матч в Лиге чемпионов за 25 лет", – заявил Ребров в эфире "Великого Футбола".

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Сергей Ребров/Фото fradi.hu

Также украинский специалист рассказал, общался ли он после поединка в Будапеште с президентом "Динамо" Игорем Суркисом.

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"Нет, не общался. Наверное, он расстроился, что мы у него какие-то деньги забрали. Вряд ли он меня набирал. Я рад, что игра сложилась так, как сложилась. Но для "Динамо" она могла сложиться лучше", – считает тренер.

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Александр Зубков против Дениса Попова / Фото: Reuters

А ранее Ребров объяснил, чего не хватало "Ференцварошу" до перерыва. Напомним, что после второго тура "Динамо" с одним очком занимает третье место в группе G вслед за "Барселоной" (6 очков) и "Ювентусом" (3). "Ференцварош", который героически пробился сквозь квалификацию Лиги чемпионов впервые за 25 лет, на последнем месте, тоже с одним баллом.

Смотрите обзор матча "Динамо" – "Ференцварош"

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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