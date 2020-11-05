Ребров был раздражен после матча "Ференцварош" – "Ювентус"

Украинский тренер считает, что его команда не заслужила разгром в матче Лиги чемпионов

В среду вечером "Барселона" и "Ювентус" одержали очередные победы над аутсайдерами группы G. В Будапеште "Ференцварош" проиграл "Ювентусу", пропустив три гола во втором тайме и ответив одним в концовке – 1:4.

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Главный тренер венгерской команды Сергей Ребров был удручен не столько самим поражением, как тем, что его подопечные сдали в концовке. Его слова приводит сайт клуба:

"Мне немного грустно из-за результата, мы не заслуживали разгром. Мы хорошо поработали, защита в первом тайме тоже была отличной. Но меня очень раздражают последние два гола – так же, как и после матча с "Барселоной". Когда мы сталкиваемся с соперниками такого уровня, возникают ошибки. В Лиге чемпионов играют на совершенно другом уровне, чем в венгерской лиге. Так же было, когда я работал и в киевском "Динамо". После поединка мои игроки сидели в раздевалке в таком состоянии, будто проиграли финал. Они были разочарованы тем, что не смогли получить удовольствие от игры и выдать свой максимум перед нашими зрителями".

На прошлой неделе Ребров не поговорил с Суркисом из-за денег.

Смотрите обзор матча "Ференцварош" – "Ювентус":

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