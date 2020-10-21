"Реал" трижды забьет "Шахтеру", но есть шанс у Дентиньо: прогноз на матч Лиги чемпионов

Сегодня в борьбу на групповой стадии Лиги чемпионов вступает "Шахтер". В первом туре донецкая команда сыграет на выезде против мадридского "Реала". Матч на "Альфредо ди Стефано" начнется в 19:55. "Реал" – "Шахтер" онлайн с комментариями событий, а также с фото и видеоповторами ключевых эпизодов смотрите на нашем сайте.

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Безусловным фаворитом этой встречи букмекеры считают "Реал". Коэффициент на победу испанской команды – 1.20, на ничью в Мадриде – 7.00, а на выигрыш "Шахтера" – 13.00. То есть вероятность домашнего успеха "сливочных" – 79%, триумфа "горняков" – всего 7%, ничьей – 14%.

Самый популярный счет у букмекеров – 3:0 в пользу "Реала". Показатель на такой исход – 7.00. А если "Шахтеру" и удастся победить, то, вероятнее всего, 2:1 – 34.00. На ничью 1:1 – коэффициент 13.00. Из чего можно сделать вывод, что букмекеры склоняются к результативному матчу.

Реклама Карим Бензема. Фото: REUTERS/Sergio Perez

Больше всех в составе мадридского клуба стоит опасаться Карима Бензема. Ставки на его гол на "Альфредо ди Стефано" принимаются с коэффициентом 1.53. У "Шахтера" самые высокие шансы забить у полузащитников Дентиньо и Марлоса – 4.00. Кстати, именно Дентиньо забивал испанскому клубу пять лет назад во Львове.

Тренировка "Шахтера" перед матчем с "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Ранее мы сообщали, что перед игрой с "Реалом" Каштру говорил о недостатке уважения в Испании и тактике сборной Украины. Тренер "Шахтера" отметил стресс у больших клубов и желание команды атаковать.

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