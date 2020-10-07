"Реал" примет "Шахтер" в Лиге чемпионов на резервном стадионе

Мадридский "Реал" заявил стадион на домашние матчи Лиги чемпионов. Им оказался не знаменитый "Сантьяго Бернабеу", рассчитанный на 80 тысяч зрителей, а скромная резервная арена имени Альфредо Ди Стефано. Именно здесь 21 октября придется начать свой путь на групповом этапе донецкому "Шахтеру". Напомним календарь "Шахтера" в Лиге чемпионов.

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Известие о домашнем стадионе "Реала" в еврокубках распространило издание Mundo Deportivo.

Пишут, что УЕФА уже одобрил выбор "королевского" клуба. Именно на этой арене подопечные Зинедина Зидана завершали предыдущий сезон в национальном чемпионате, а наша сборная была разгромлена Испанией – 0:4. В основном же там выступает молодежная команда "Реала".

Вмещает стадион всего 6000 зрителей, но во время пандемии коронавируса это не имеет большого значения. Пока что зрителей на матчи еврокубков решено не пускать. При этом "сливочные" уже завершили реконструкцию основной арены, но использовать ее не спешат. Возможно, если ситуация изменится, "Реал" будет играть на "Сантьяго Бернабеу" в плей-офф Лиги чемпионов.

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Вчера "Шахтер" подал на Лигу чемпионов заявку с одним форвардом.

Вспомним, как сборная Испании обыграла украинцев на стадионе Альфредо Ди Стефано:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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