Українська
$ 27,86
33,65

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Реал – Челси: где смотреть полуфинал бунтовщиков в Лиге чемпионов

27 апреля, 20:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Первая встреча испанцев и англичан на мадридском стадионе "Альфредо ди Стефано" начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 27 апреля

Всего четыре команды остались в борьбе за главный трофей евросезона. Первыми свой полуфинал сегодня сыграют мадридский Реал и лондонский Челси. На нашем сайте идет онлайн Реал – Челси.

Реклама

Стартовый свисток рефери-полицейского из Нидерландов Данни Маккели прозвучит в 22:00. На украинском телевидении в прямом эфире матч грандов покажет канал "Футбол 1". Уже в 20:30 на той же "кнопке" стартует программа "Ночь Лиги чемпионов", которая в 21:55 переключится на запасной стадион "королевского" клуба.

Также прямую трансляцию можно смотреть на OLL.TV.

Напомним, недавно оба клуба пытались основать Суперлигу. Причем, Челси оттуда вышел, а Реал остался. Букмекерские конторы небольшое преимущество отдают подопечным Зинедина Зидана. Коэффициент на их победу – около 2.50, на парней Томаса Тухеля – 3.25, на ничью – 3.10. Большого количества голов аналитики не ожидают: скорее всего, забьют два мяча. Самый популярный счет – 1:1 (коэф. – 6.20).

Фото: REUTERS/Susana Vera
Реклама

Фото: REUTERS/Susana Vera

В тренде
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)
Мирча Луческу

В среду матч Реал – Челси три раза покажут в повторе: в 9:15 на телеканале "Футбол 2", в 16:00 и 23:25 – на "Футбол 1".

Узнайте, сколько Луческу заработал для Динамо.

Вспомним, как Реал расправился с Ливерпулем в четвертьфинале:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Глава УЕФА разрешил четырем командам играть в Суперлиге. Но с оговоркой
Глава УЕФА разрешил четырем командам играть в Суперлиге. Но с оговоркойЛига чемпионов
Еще миллиард для Динамо: сколько Луческу заработал для киевлян
Еще миллиард для Динамо: сколько Луческу заработал для киевлянФутбол
Футбол их сделал! Суперлига выбросила белый флаг после выхода шести клубов Англии
Футбол их сделал! Суперлига выбросила белый флаг после выхода шести клубов АнглииФутбол
Прощай, Реал, МанСити и Челси! В 1/2 ЛЧ их заменят Бавария, Боруссия и Порту
Прощай, Реал, МанСити и Челси! В 1/2 ЛЧ их заменят Бавария, Боруссия и ПортуЛига чемпионов
Суперлиги уже нет, а из нее продолжают выходить: минус еще два отца
Суперлиги уже нет, а из нее продолжают выходить: минус еще два отцаФутбол
Революция в Лиге чемпионов в ответ на создание элитной Суперлиги
Революция в Лиге чемпионов в ответ на создание элитной СуперлигиЛига чемпионов

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять